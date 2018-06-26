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Kraliyet gelininin ilham kaynağı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 26.06.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 10:26
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Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?
Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?

, katıldığı kraliyet etkinliğindeki kıyafet seçimiyle Audrey Hepburn'e benzetildi.

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Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?
Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?

19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, dün ilk kez Ascot kraliyet at yarışı etkinliğine katıldı.

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Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?
Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?

36 yaşındaki Markle, tercih ettiği kıyafet ve şapkasıyla Audrey Hepburn'ün My Fair Lady (Benim Güzel Meleğim) filmindeki haline benzetildi.

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Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?
Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?

Çok konuşulan sade gelinliğinin tasarımcısı olan Givenchy imzalı beyaz bir elbise giyen Markle, sevdiği bir başka tasarımcı Philip Treacy'nin elinden çıkma siyah-beyaz şapkasıyla dikkat çekti.

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Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?
Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?

İngiliz basınının "Hollywood müzikallerinden çıkma" olarak yorumladığı Markle, stiliyle beğeni topladı.

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Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?
Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?

Eski oyuncu, yeni düşes, 1350 sterlin (yaklaşık 8300 TL) değerinde yeşil altından küpeleriyle kıyafetini tamamladı.

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Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?
Kraliyet gelini ondan mı ilham alıyor?
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