Kraliyet gelininin ilham kaynağı ortaya çıktı!

Meghan Markle, katıldığı kraliyet etkinliğindeki kıyafet seçimiyle Audrey Hepburn'e benzetildi. 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, dün ilk kez Ascot kraliyet at yarışı etkinliğine katıldı. 36 yaşındaki Markle, tercih ettiği kıyafet ve şapkasıyla Audrey Hepburn'ün My Fair Lady (Benim Güzel Meleğim) filmindeki haline benzetildi. Çok konuşulan sade gelinliğinin tasarımcısı olan Givenchy imzalı beyaz bir elbise giyen Markle, sevdiği bir başka tasarımcı Philip Treacy'nin elinden çıkma siyah-beyaz şapkasıyla dikkat çekti. İngiliz basınının Hollywood müzikallerinden çıkma olarak yorumladığı Markle, stiliyle beğeni topladı. Eski oyuncu, yeni düşes, 1350 sterlin (yaklaşık 8300 TL) değerinde yeşil altından küpeleriyle kıyafetini tamamladı.