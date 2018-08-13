Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

Giriş Tarihi: 13.08.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 10:12
  • 1
  • 54
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

'ın imza stillerinden biri de büyük cepli elbiseler oluyor. Kraliyet ailesine uzak olan bu tercihi Markle neden bu kadar çok seviyor?

  • 2
  • 54
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

Sussex Düşesi 'ı son zamanlarda büyük cepli elbiselerle görüyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 54
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

Markle'ın bu alışılagelmişin dışındaki stiliyle feminist bir duruş sergilediği düşünülüyor.

  • 4
  • 54
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

37 yaşındaki düşesin bu stiliyle 'güçlü bir kadın' imajı çizdiği de görüşler arasında yer alıyor.

  • 5
  • 54
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

Bu büyük ceplerin bir kullanışlı amacı daha var. Markle, gergin ya da stresli oluğu anlarda elbisedeki cepleri rahatlıkla kullanarak, dikkatini başka yere odaklıyor.

  • 6
  • 54
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

Kate Middleton'ın da bu nedenle çok sık portföy çanta taşıdığı söyleniyor. Bu şekilde ellerini kontrol edebiliyorlar.

  • 7
  • 54
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!
Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

Pantolon takımları da taşımaktan korkmayan , güçlü stiliyle adından söz ettiriyor.

BİZE ULAŞIN