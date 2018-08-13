Kraliyet gelini ondan vazgeçemiyor!

Meghan Markle'ın imza stillerinden biri de büyük cepli elbiseler oluyor. Kraliyet ailesine uzak olan bu tercihi Markle neden bu kadar çok seviyor? Sussex Düşesi Meghan Markle'ı son zamanlarda büyük cepli elbiselerle görüyoruz. Markle'ın bu alışılagelmişin dışındaki stiliyle feminist bir duruş sergilediği düşünülüyor. 37 yaşındaki düşesin bu stiliyle 'güçlü bir kadın' imajı çizdiği de görüşler arasında yer alıyor. Bu büyük ceplerin bir kullanışlı amacı daha var. Markle, gergin ya da stresli oluğu anlarda elbisedeki cepleri rahatlıkla kullanarak, dikkatini başka yere odaklıyor. Kate Middleton'ın da bu nedenle çok sık portföy çanta taşıdığı söyleniyor. Bu şekilde ellerini kontrol edebiliyorlar. Pantolon takımları da taşımaktan korkmayan Meghan Markle, güçlü stiliyle adından söz ettiriyor.