Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz medyasının her zaman ilgi odağı oldular. Her hareketleri takip edilip haber olan Prens Harry ve Meghan Markle çifti hakkında bir iddia ortaya atıldı. İlk bebeklerini yeni kucaklarına alan çift hakkındaki bu iddia ortalığı karıştıracak. Kraliyet gelini Meghan Markle ve Prens Harry'nin bu iddialar karşısında bir açıklama yapacağı söyleniyor. İşte Kraliyet gelini Meghan Markle ve Prens Harry hakkında ortaya atılan o iddia...