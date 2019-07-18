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  • Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

yeni doğum yapmıştı! ve hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen ve İngiliz medyasının her zaman ilgi odağı oldular. Her hareketleri takip edilip haber olan Prens Harry ve Meghan Markle çifti hakkında bir iddia ortaya atıldı. İlk bebeklerini yeni kucaklarına alan çift hakkındaki bu iddia ortalığı karıştıracak. Meghan Markle ve Prens Harry'nin bu iddialar karşısında bir açıklama yapacağı söyleniyor. İşte Kraliyet gelini Meghan Markle ve Prens Harry hakkında ortaya atılan o iddia...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 12:13
Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen ve İngiliz medyasının her zaman ilgi odağı oldular. Her hareketleri takip edilip haber olan Prens Harry ve Meghan Markle çifti hakkında bir iddia ortaya atıldı. İlk bebeklerini yeni kucaklarına alan çift hakkındaki bu iddia ortalığı karıştıracak. Meghan Markle ve Prens Harry'nin bu iddialar karşısında bir açıklama yapacağı söyleniyor. İşte Kraliyet gelini Meghan Markle ve Prens Harry hakkında ortaya atılan o iddia...

Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Kraliyet uzmanı Melanie Bromley'in ileri sürdüğüne göre Markle ve , çok yakında ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmaya hazırlanıyor.

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Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

ve , geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebekleri Archie Harrison'ı kucaklarına almıştı. Bebeğin vaftizi de geçtiğimiz hafta yapıldı.

Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Bromley'in iddiasına göre Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex üşesi , önümüzdeki sonbahar çıkacakları Afrika gezisi sonrasında ikinci bebeklerini beklediklerini duyuracak.

Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Melanie Bromley, 'ın önümüzdeki yıl bu zamanlar hamile olmasını beklediğini belirtti.

Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Kraliyet yazarı Katie Nicholl da ve 'ın büyük bir aile istediklerini, Archie'nin büyük kardeş olmak için fazla beklemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Kraliyet gelini yeni doğum yapmıştı! Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

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