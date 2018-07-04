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Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

Giriş Tarihi: 04.07.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 16:07
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Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!
Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

'ın, Prens Harry ile nişanlanmasından bu yana giyim tarzını değiştirerek oluşturduğu 'kraliyet gardırobu'nun değeri 1 milyon doları (4 milyon 600 bin TL) buldu.

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Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!
Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

36 yaşındaki düşesin kraliyet etkinliklerinde giydiği diğer kıyafetler düğün kıyafetleri kadar pahalı olmasa da toplamda yüksek bir değere sahip.

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Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!
Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

Markle'ın ilk kez Kraliçe Elizabeth ile tekbaşına görüldüğü etkinlikte giydiği Givenchy tasarımı krem rengi elbisesi 18 bin dolar değerinde.

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Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!
Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

Düşesin, Kraliçe için düzenlenen askeri tören Trooping the Colour'da giydiği, omuzlarıyla dikkat çeken pembe Carolina Herrera elbisesi ise 4 bin dolar.

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Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!
Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

Markle'ın Prens Harry'nin kuzeninin düğününde tercih ettiği Oscar de la Renta elbisesi de 6 bin dolar değerinde.

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Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!
Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

Markle'ın, kayınpederi Prens Charles'ın doğum günü şerefine düzenlenen bahçe partisinde giydiği Goat imzalı elbisesi ise sadece 643 dolar.

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Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!
Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

Markle'ın, tıpkı Cambridge Düşesi Kate Middleton gibi aynı elbiseleri farklı zamanlarda birden fazla kez giymesi bekleniyor.

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