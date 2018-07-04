Kraliyet gelininin 2 ayda harcadığı para dudak uçuklatıyor!

Meghan Markle'ın, Prens Harry ile nişanlanmasından bu yana giyim tarzını değiştirerek oluşturduğu 'kraliyet gardırobu'nun değeri 1 milyon doları (4 milyon 600 bin TL) buldu. 36 yaşındaki düşesin kraliyet etkinliklerinde giydiği diğer kıyafetler düğün kıyafetleri kadar pahalı olmasa da toplamda yüksek bir değere sahip. Markle'ın ilk kez Kraliçe Elizabeth ile tekbaşına görüldüğü etkinlikte giydiği Givenchy tasarımı krem rengi elbisesi 18 bin dolar değerinde. Düşesin, Kraliçe için düzenlenen askeri tören Trooping the Colour'da giydiği, omuzlarıyla dikkat çeken pembe Carolina Herrera elbisesi ise 4 bin dolar. Markle'ın Prens Harry'nin kuzeninin düğününde tercih ettiği Oscar de la Renta elbisesi de 6 bin dolar değerinde. Markle'ın, kayınpederi Prens Charles'ın doğum günü şerefine düzenlenen bahçe partisinde giydiği Goat imzalı elbisesi ise sadece 643 dolar. Markle'ın, tıpkı Cambridge Düşesi Kate Middleton gibi aynı elbiseleri farklı zamanlarda birden fazla kez giymesi bekleniyor.