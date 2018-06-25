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hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

Giriş Tarihi: 25.06.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 16:42
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hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....
Küçükken hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

Cambridge dükü, Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana'ın büyük oğlu William Arthur Philip Louis, 21 haziran itibariyle 36. yaşını kutluyor.

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hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....
Küçükken hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

İşte İngiltere kraliyet ailesinin en popüler üyelerinden tahtın ikinci varisi Prens William hakkında ilginç bilgiler...

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hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....
Küçükken hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

21 Haziran doğumlu bir Yengeç burcu erkeği olan Prens William'ın okulda en başarılı olduğu ders coğrafyaydı.

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hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....
Küçükken hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

En sevdiği yemekler pizza, poşe yumurta, geyik eti ve makarna.

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hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....
Küçükken hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

Çocukluğundan beri binicilik, kürek çekme ve rafting ile uğraşıyor

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hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....
Küçükken hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

Küçük yaşlardayken polis olmanın hayalini kuruyordu...

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hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....
Küçükken hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

Favori araba markasını seçmesi gerekirse bunun Audi olacağını söylüyor.

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