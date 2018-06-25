Küçükken hayali polis olmaktı! İşte onun hayatından ayrıntılar....

Cambridge dükü, Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana'ın büyük oğlu William Arthur Philip Louis, 21 haziran itibariyle 36. yaşını kutluyor. İşte İngiltere kraliyet ailesinin en popüler üyelerinden tahtın ikinci varisi Prens William hakkında ilginç bilgiler... 21 Haziran doğumlu bir Yengeç burcu erkeği olan Prens William'ın okulda en başarılı olduğu ders coğrafyaydı. En sevdiği yemekler pizza, poşe yumurta, geyik eti ve makarna. Çocukluğundan beri binicilik, kürek çekme ve rafting ile uğraşıyor Küçük yaşlardayken polis olmanın hayalini kuruyordu... Favori araba markasını seçmesi gerekirse bunun Audi olacağını söylüyor.