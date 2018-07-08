Türkiye'nin en iyi haber sitesi

kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!

Giriş Tarihi: 08.07.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 13:30
  • 1
  • 13
kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
Kylie Jenner kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!

Kardashian Ailesi'nin en küçük üyesi , beş ay önce dünyaya gelen kızı Stormi'nin ayakkabı koleksiyonunu Snapchat'te takipçileriyle paylaştı.

  • 2
  • 13
kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
Kylie Jenner kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!

20 yaşındaki Jenner, kızına beş ayda 22 bin dolar değerinde ayakkabı satın almış.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 13
kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
Kylie Jenner kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!

Ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan minik ayakkabılar için büyük bir dolap yaptıran Jenner, Stormi'nin en sevdiği modelleri takipçilerine gösterdi.

  • 4
  • 13
kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
Kylie Jenner kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!

Ayakkabı koleksiyonunda; bin dolarlık Giuseppe Zanotti patikten 275 dolarlık Gucci terliğe kadar pek çok farklı model bulunuyor

  • 5
  • 13
kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
Kylie Jenner kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
  • 6
  • 13
kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
Kylie Jenner kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
  • 7
  • 13
kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
Kylie Jenner kızına aldığı ayakkabıya servet ödedi!
BİZE ULAŞIN