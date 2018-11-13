Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Kylie Jenner henüz 21 yaşında ama serveti dudak uçuklatıyor. Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol alan ünlü yıldız güzelliğinin yanı sıra yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Şov dünyasında adından çokça söz ettiren Kylie Jenner'ın 50 milyon dolar değerindeki Turks & Caicos adalarındaki muhteşem evinin fotoğrafları dudak uçuklatan cinsten... İşte Kylie Jenner'ın muhteşem evinden bazı kareler... Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kylie Jenner'in, ABD'nin Calabasas bölgesindeki evi görenleri büyüledi