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  • Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi

'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi

Giriş Tarihi: 13.11.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 09:47
Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan henüz 21 yaşında ama serveti dudak uçuklatıyor.

Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi

Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol alan ünlü yıldız güzelliğinin yanı sıra yaşantısıyla da dikkat çekiyor.

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Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi
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Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi

Şov dünyasında adından çokça söz ettiren 'ın 50 milyon dolar değerindeki Turks & Caicos adalarındaki muhteşem evinin fotoğrafları dudak uçuklatan cinsten...

Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi

İşte 'ın muhteşem evinden bazı kareler...

Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi

Kim Kardashian'ın kız kardeşi 'in, ABD'nin Calabasas bölgesindeki evi görenleri büyüledi

Kylie Jenner'in 50 milyon dolarlık evi görenleri büyüledi
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