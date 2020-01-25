Labina Mitevska: Farklılıklarımız bizi zenginleştirir

- İlk filminiz Yağmurdan Önce Balkanlardaki karışıklığı öngörmesi açısından önemli bir filmdi. Yıllar sonra o filme dönüp baktığınız zaman neler görüyorsunuz?

- Yağmurdan Önce, farklı kökendeki insanların bir arada yaşayabileceğini anlatan çok iyi bir filmdi. En son üç dört yıl önce Paris'te izledim. Ve fark ettim ki 90'larda Balkanlar'daki haleti ruhiye neyse, bugün de aynı durum yaşanıyor. Film savaşa ve nefrete ihtiyacımızın olmadığını anlatıyordu. Ama hayat bu konuda bizim hiçbir şey öğrenmediğimizi gösteriyor. Çünkü şu an sadece Balkanlar değil bütün dünyada nefretin arttığını görüyorum. Mesela mültecilere karşı insanlar hala nefretle yaklaşıyor. Irkçılık artmış durumda. Bunlar insanlık dışı şeyler. İnsan olarak bizler kendimize duvarlar örüp o duvarların içinde küçük alanlar yaratıp bu alanlarda düşünmeye ve yaşamaya çalışıyoruz. Bu doğru bir yol değil bence.

- Yağmurdan Önce'nin anlattığı tehlike söylediğiniz gibi Balkanlarla sınırlı kalmadı, adeta tüm dünyaya yayıldı. Sizce o filmden ders alsaydık nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk?

- Ben insanların istediği yere gidip gelmesi gerektiğine yani seyahat özgürlüğüne inanan biriyim. Ama düşünün şu an bir yere gidebilmeniz için vize almanız gerekiyor. Malum bazı ülkeler belli ülkenin vatandaşlarını kabul etmiyor. Yani insanlar ülkesine, inancına, etnik kökenine, kimliğine göre sınıflandırılıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Farklılıklarımız bizi zenginleştirir. Bunu anlayamıyoruz. Eğer daha yaşanabilir bir dünya istiyorsak bunun yolu birbirimizi sevmekten geçiyor. Ama böylesi bir dünyaya şimdilik uzağız.

