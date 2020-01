Labina Mitevska: Farklılıklarımız bizi zenginleştirir

- Mücadelenizin odağında erkek egemen anlayış mı var?

- Tabii... Bizde film endüstrisinin yüzde doksanı erkeklerden oluşuyor. Balkanlar da maço bir kültüre sahip. Kardeşlerimle ilk filmimizi çekerken akşamları annemizin evine gidiyorduk. Ve o kadar zor şartlarda çekiyorduk ki eve her gittiğimizde ağlıyorduk. Annem "Her gece ağlıyorsunuz, neden o zaman film çekiyorsunuz, deli misiniz?" diyordu. Bütün ekip erkekti. Genelde de yaşları bizden çok büyüktü. Bize kendi bildikleri doğruları dayatıyorlardı. Biz de onların doğrularını bildiğimizi ama kendi doğrularımız olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Ve bu çok yıpratıcı bir süreçti. Ama o erkekleri eğitmemiz 17 yıl sürdü. 17 yılın sonunda artık daha rahat bir yerdeyiz. Daha çok kadın var artık sinema endüstrisinde.



- Dünyanın her yerinde kadınlar kol kola girince bir şeyler değişiyor sanki.

- Şahsen kadın politikacıların, yöneticilerin çoğalması halinde dünyadaki her şeyin çok değişeceğini düşünüyorum. Mesela Güler Sabancı ile bir toplantı yaptık. Kendisi bir kadın olarak büyük bir kurumun başında, gücünü iyiye kullandığını görebiliyorsunuz. Tabii ki erkek politikacıların, yöneticilerin de içinde eğitimli ve vizyon sahibi olanlar da var. Ama hiçbir şeyi ve ülkesini düşünmeden, hemen savaş açan, kim ölecek kim kalacak diye düşünmeyen Trump diye biri de var. Açıkçası bu zamana kadar erkek egemenliğinde neler yaşandığını gördük. Artık kadınlar da her alanda öne çıkıyor. Şu an kadınlar sadece siyasi alanda değil her alanda daha öne çıkıyor. Bunun bütün dünyayı değiştireceğini düşünüyorum.