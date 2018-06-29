Lady Angelina bütün dikkatleri üzerine topladı!

Angelina Jolie Londra'da katıldığı bir etkinlikte bu görüntüsüyle bütün dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü oyuncu Angelina Jolie, katıldığı etkinlikte kelimenin tam anlamıyla şıklığın ve zarafetin kitabını yazdı. 43 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Londra'daki St. Paul Katedrali'nde düzenlenen özel etkinliğin konukları arasındaydı. Jolie, gri renkli Ralph Russo kıyafeti ve aynı renk şapkasıyla bütün konukların bakışlarını üzerinde topladı. Jolie, hem salonda hem de çıkışta kendisine gösterilen ilgiye gülerek ve el sallayarak karşılık verdi. İşte Angelina Jolie'nin dünden bugüne değişimi...