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bütün dikkatleri üzerine topladı!

Giriş Tarihi: 29.06.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 14:50
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bütün dikkatleri üzerine topladı!
Lady Angelina bütün dikkatleri üzerine topladı!

Angelina Jolie Londra'da katıldığı bir etkinlikte bu görüntüsüyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

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bütün dikkatleri üzerine topladı!
Lady Angelina bütün dikkatleri üzerine topladı!

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, katıldığı etkinlikte kelimenin tam anlamıyla şıklığın ve zarafetin kitabını yazdı.

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bütün dikkatleri üzerine topladı!
Lady Angelina bütün dikkatleri üzerine topladı!

43 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Londra'daki St. Paul Katedrali'nde düzenlenen özel etkinliğin konukları arasındaydı.

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bütün dikkatleri üzerine topladı!
Lady Angelina bütün dikkatleri üzerine topladı!

Jolie, gri renkli Ralph Russo kıyafeti ve aynı renk şapkasıyla bütün konukların bakışlarını üzerinde topladı.

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bütün dikkatleri üzerine topladı!
Lady Angelina bütün dikkatleri üzerine topladı!

Jolie, hem salonda hem de çıkışta kendisine gösterilen ilgiye gülerek ve el sallayarak karşılık verdi.

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bütün dikkatleri üzerine topladı!
Lady Angelina bütün dikkatleri üzerine topladı!

İşte Angelina Jolie'nin dünden bugüne değişimi...

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bütün dikkatleri üzerine topladı!
Lady Angelina bütün dikkatleri üzerine topladı!
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