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’nın hiç görmediğiniz halleri...

Giriş Tarihi: 24.09.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 12:52
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’nın hiç görmediğiniz halleri...
Lady Diana’nın hiç görmediğiniz halleri...

Büyük ve özellikle de trajik olayların akılda kalıcı olması gibi, Prenses Diana'nın ölümü de neredeyse herkesin çok net hatırladığı bir olaydır. Onun ölüm haberini tüm dünya 31 Ağustos 1997'de aldı.

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’nın hiç görmediğiniz halleri...
Lady Diana’nın hiç görmediğiniz halleri...

Diana Spencer, gerçekten de insanların kalbinin kraliçesiydi. Bu yüzden milyonlar, onun ölümüyle şaşkına döndü.

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’nın hiç görmediğiniz halleri...
Lady Diana’nın hiç görmediğiniz halleri...

Prenses Diana öldükten yıllar sonra onun hakkında konuşulmayan birçok şey, konuşulmaya başlandı. Prens Charles ile olan sıkıntılı evliliği, çocukları William ve Harry'i olabildiğince normal hale getirme çabaları, ölümüne neden olan trajik koşullar...

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’nın hiç görmediğiniz halleri...
Lady Diana’nın hiç görmediğiniz halleri...

Aslında onun hayatıyla ilgili bugüne kadar konuşulmayan öyle çok ayrıntı vardı ki!

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’nın hiç görmediğiniz halleri...
Lady Diana’nın hiç görmediğiniz halleri...

Ailesi, Winsdor'lara çok yakındı

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’nın hiç görmediğiniz halleri...
Lady Diana’nın hiç görmediğiniz halleri...

Diana, çocukken bile Windsor Kraliyet Ailesinin evinden çıkmazdı. Hatta 1 Temmuz 1961 yılında kraliçenin özel mülklerinden biri olan Sandringham'da dünyaya geldi ve çocukluk yıllarını da orada geçirdi.

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’nın hiç görmediğiniz halleri...
Lady Diana’nın hiç görmediğiniz halleri...

1981 tarihli Daily Times gazetesinin haberine göre, ailenin genç prensleri Edward ve Andrew, Diana'nın oyun arkadaşlarıydı. Hatta Diana, kraliçe Elizabeth'e "Lilibet Teyze" olarak hitap ediyordu.

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