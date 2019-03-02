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baklavaya doymadı... gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

ikinci kez mutfağındaydı. Geçen yıl Hollywood starlarını Adana kebap mest etmişti bu yıl Alinazik parladı. Ona baklava ve vişneli yaprak sarma eşlik etti. Çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan töreni ve süreci şef Cumartesi SABAH'a anlattı

BURCU ALDİNÇ Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 02.03.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 11:20
Lady Gaga baklavaya doymadı... Oscar gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

Türk mutfağı son sürat sınırları aşmaya devam ediyor. Geçen yıl Adana kebabımız, kabak tatlımız ödüllerinde servis edildi ve tam not aldı. O kadar sevildi ve beğeni topladı ki bu yıl da Türk mutfağından örnekler sunması için Los Angeles'a davet edildi.
Bu Kıpçak'ın ikinci kez Oscar menüsü hazırlayışı. 25 yıldır Oscar ödül törenlerinin yemeklerini hazırlayan Wolfgang Puck ile beraber yine mutfaktaydı. Spago dışında Zula ve Batard'ın da şefi olan yanıtladı...

Lady Gaga baklavaya doymadı... Oscar gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

- İki yıldır Oscar törenlerinde Türk yemekleri servis ediliyor. Bu süreç nasıl gerçekleşti?
- Wolfgang tam 25 yıldır ödül töreninin yemeklerini hazırlıyor. Ben de Nişantaşı'ndaki St. Regis Oteli'nin roof'undaki Spago'nun executive şefliğini yapıyorum. Bir keresinde Spago Beverly Hills'de Şef Wolfgang'a Türk lezzetlerinden oluşan bir tadım menüsü hazırlamıştım. O gün yemekte El Pais'den bir yemek yazarı misafiri ile tadım yapmıştı. İkisi de çok etkilediğini söyledi. Yemeği ayrandan yaptığım panna cotta ile bitirdim. Bunun üzerine masaya çağırıp alkışladılar. İstanbul'a döndüğümde Wolfgang'ın ortağı Alex Resnik buradaydı ve bana yaptığım yemeklerin fotoğrafını gösterdi ve "Wolfgang Puck seni Oscar töreninde görmek istiyor" dedi ve ilk defa kendisinin bir şefi bu törene davet ettiğini ekledi. Tabii ki çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Düşünsenize Hollywood'un starları benim hazırladığım yemekleri tadacaktı! Bu sene de aralık ayında beni aradı ve akademinin Türk yemeklerini çok sevdiğini, beni yine orada görmek istediklerini belirtti.

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Lady Gaga baklavaya doymadı... Oscar gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

- Biraz da Oscar mutfağından bahsedelim. Kaç kişi çalışıyor, hazırlıklar nasıl oluyor?
- WP (Wolfgang Puck) catering ekibi için bu yıl çok önemliydi. 25. kez Akademi Ödülleri'nin yemeklerini hazırlıyorlar. Onlar bu kadar deneyimli olunca hazırlıklar çok rahat oluyor. Hatta davet gününe kadar günde 2-3 bin kişilik farklı davetler verilmeye devam ediyor. Ancak herkes büyük bir titizlik ile için hazırlanmaya devam ediyor. Mutfakta iki iş güvenliği ve sağlık denetimcisi, her gün çalışmalarımızı denetliyor. Oscar gecesi ise 300 kişilik mutfak ve 300 kişilik servis ekibi çalışıyor. Yemek başlangıcından bitişine kadar inanılmaz bir organizasyon var. Etkilenmemek mümkün değil. Tabii böylesi bir deneyim olunca ne tansiyon yükseliyor ne de son dakika sürprizleri oluyor.

Lady Gaga baklavaya doymadı... Oscar gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

- Geçen seneki menüde hangi lezzetlerimiz vardı?
- Geçtiğimiz sene, 90. törenleri için menünün üzerinde dört ay önceden çalışmaya başladım ve istediğim ürünlerin hepsini hazırladım. Adana kebabın Kaliforniya versiyonunu, Adana taco, maydanoz ve Frenk soğanlı sumaklı kaşık salata, cevizli içli köfte, naneli yoğurt ve muhammara ile çıtır kabak tatlısı servis ettik. Menüleri hazırlarken sadece Türkiye'den tatlar ve malzemeler olmasına özen gösterdim. Ve bir de farklı bölgelerden yemekler seçtim.

- Bizim dışımızda dünyadan hangi mutfaklar vardı? İlginizi çeken dünya yemekleri ne oldu?
- Çok fazla yemek var. Yaklaşık 40 çeşit ürün servis ediliyor. Dünya mutfaklarından örnekler de var.Ama genellikle Los Angeles ahalisinin alışkın olduğu ve bildiği lezzetler servis ediliyor. İtalyan, Fransızve Japon mutfağı üzerinden ilerliyor her şey. Avrupa mutfağı ekseninde bir mutfak oluşturuluyor. Genelde klasik olarak pot pie (tavuk böreği), agnolotti (Piemonte bölgesine ait, ravioliden küçük, kapalı bir tür makarna), somonlu pizza, ton balığı tartar ve patates-havyar servis ediliyor ve her seneana yemekler, aperatifler ve tatlılar mutlaka değişiyor.

Lady Gaga baklavaya doymadı... Oscar gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

ALİNAZİK KALDI MI?

- Peki bu sene Türk mutfağından en çok hangi yemekler sevildi ve özel istekler oldu mu?
- Genelde Türk yemeklerinde bu sene fazla seçenek olduğu için yüzde 90'ı çok sevildi ve bitti. Wolfgang Puck, tören öncesi aç gelip yiyecek bir şeyler isteyenlere servis etmek için Türk usulü tavuk (şiş kebap) istedi. Ekstra olarak da Alinazik'in terbiye ettiğimiz kuzularından hazırlamamızı istedi. Baklavanın bir tepsisini de VIP misafirler için ayırmamızı istedi. Ek olarak yaprak sarma verdiğimiz ve tekrar isteyen ancak "Hayır" demek zorunda kaldığımız misafirler de oldu. Gecenin yıldızı ise sanırımAlinazik idi. Gecenin heyecanından yemeyen ama ne kadar iyi olduğunu duyan bazı misafirler "Alinazik kaldı mı?" diye mutfağa haber gönderdi. Şunu söyleyebilirim ki Hollywood Alinazik'i çok sevdi. Baklavanın da inanılmaz güzel tepkiler aldığını personelden duydum. Hatta 'nın ikincisini istediği kulağıma gelenler arasında.

Lady Gaga baklavaya doymadı... Oscar gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

- Bu denli önemli bir törende yemek hazırlamak nasıl bir duygu?
- Tabii ki orada bulunmak bile çok heyecan ve gurur verici bir durum. Yiğit Mirzaoğlu bana buradaçok yardımcı oldu. İnanılmaz profesyonel 300 kişilik bir ekiple çok başarılı bir iş çıkarttık. Hem çok eğlenceli hem de çok zor bir operasyondu.

FBI GEÇMİŞİNİZİ ARAŞTIRIYOR

- Süreç onaylandıktan sonra nasıl güvenlik kontrollerinden geçtiniz? Örneğin FBI kontrolünden geçtiğinizi biliyorum.
- Güvenlik kontrolleri için kişisel bilgilerinizi Wolfgang Puck'ın catering şirketine gönderiyorsunuz. Onlar da FBI ile paylaşıyor. Sizin geçmişinizi ve ailenizi araştırıyorlar. İlk seferinde Wolfgang Puck'un ortaklarından Alex Resnik bana "Temiz misin?" diye sormuştu. Nedenini sorduğumda, FBI'dan bahsetti ve açıkçası biraz gerildim.

Lady Gaga baklavaya doymadı... Oscar gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

- Çok sıkı güvenlik önlemleri var biliyoruz. Bize kurallardan biraz bahsedebilir misin?
- Şöyle ki mutfağına Wolfgang Puck'tan başkası elini kolunu sallayarak giremiyor. Çalışmak için gelen herkesin üç aşamalı bir sistemden geçip 'credential' (kimlik kartı) dedikleri yaka kartını alması lazım. Bu kartta göreviniz, kimliğiniz ve hangi alanlara girebileceğiniz belirlenmiş durumda. Eğer özellikle Oscar gecesi buna aykırı hareket ederseniz FBI'ın direkt müdahalesi ile karşılaşıyorsunuz ve masum olsa bile ucu ülkeye bir daha girememeye kadar gidiyor. Bir de davetten ortalama 4-5 saat önce FBI, özel köpekler ve LAPD (Los Angeles Polis Departmanı) ile beraber çalışan herkesi dışarı çıkartarak yaklaşık 40 dakika kadar bütün alanları arıyor. Göstermelik değil yaklaşık 20 kişi ve beş köpekten oluşan ekip her alanı inceliyor.

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