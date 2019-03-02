Lady Gaga baklavaya doymadı... Oscar gecesinde Türk mutfağıyla mest oldular!

- Geçen seneki menüde hangi lezzetlerimiz vardı?

- Geçtiğimiz sene, 90. Oscar törenleri için menünün üzerinde dört ay önceden çalışmaya başladım ve istediğim ürünlerin hepsini hazırladım. Adana kebabın Kaliforniya versiyonunu, Adana taco, maydanoz ve Frenk soğanlı sumaklı kaşık salata, cevizli içli köfte, naneli yoğurt ve muhammara ile çıtır kabak tatlısı servis ettik. Menüleri hazırlarken sadece Türkiye'den tatlar ve malzemeler olmasına özen gösterdim. Ve bir de farklı bölgelerden yemekler seçtim.

- Bizim dışımızda dünyadan hangi mutfaklar vardı? İlginizi çeken dünya yemekleri ne oldu?

- Çok fazla yemek var. Yaklaşık 40 çeşit ürün servis ediliyor. Dünya mutfaklarından örnekler de var.Ama genellikle Los Angeles ahalisinin alışkın olduğu ve bildiği lezzetler servis ediliyor. İtalyan, Fransızve Japon mutfağı üzerinden ilerliyor her şey. Avrupa mutfağı ekseninde bir mutfak oluşturuluyor. Genelde klasik olarak pot pie (tavuk böreği), agnolotti (Piemonte bölgesine ait, ravioliden küçük, kapalı bir tür makarna), somonlu pizza, ton balığı tartar ve patates-havyar servis ediliyor ve her seneana yemekler, aperatifler ve tatlılar mutlaka değişiyor.