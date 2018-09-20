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1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!

Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 09:48
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1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!
Lotodan 1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!

17 yaşındayken 1 milyon sterlin kazanan Jane Park, kazandığı paranın neredeyse tamamını estetik ameliyatlara ve alışverişe harcadığını itiraf etti.

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1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!
Lotodan 1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!

Sosyal medyada oldukça aktif olan genç kadın, bu defa da göğüs ameliyatı olduğunu, paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

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1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!
Lotodan 1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!

İngiltere'nin en genç loto milyoneri unvanına sahip olan genç kadın şimdi de yeni bir estetik ameliyatla gündemde.

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1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!
Lotodan 1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!

2003'te 17 yaşındayken 1 milyon sterlin kazanan Jane Park bu kez de göğüslerini yaptırdı.

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1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!
Lotodan 1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!

Jane Park, 4 bin 500 sterlin ödeyerek estetik ameliyat olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!
Lotodan 1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!

Park, kazandığı paranın neredeyse hepsini estetik ameliyatlara ve alışverişe harcadığını itiraf etti.

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1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!
Lotodan 1 milyon sterlin kazandı bakın parayı nasıl harcadı!
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