Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

Nick Jonas ve Priyanka Chopra çifti masal gibi bir düğünle Hindistan'da evlendi! Müzisyen Nick Jonas ve aktris Priyanka Chopra 4 ay nişanlı kaldıktan sonra evlendi. 2000 yılının Dünya Güzeli Priyanka Chopra ile müzisyen Nick Jonas, düğünlerini Chopra'nın memleketi olan Hindistan'ın Jodhpur kentindeki Umaid Bhawan Sarayı'nda yaptı. Baştan sona Hint geleneklerine göre gerçekleşecek olan kutlamalar 29 Kasım'da bir yemekle başlayacak, 2 Aralık'ta da sona erdi. Nick Jonas, günler öncesinden Hindistan'a gitmişti. Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünü için ABD ve İngiltere'den de çok sayıda konuk Hindistan'a geldi. Hindistan ordusunda doktor olan bir anne ve babanın kızı olarak Hindistan'ın Jamsnepdur kentinde doğan Priyanka Chopra, öğrenimini ABD'de tamamladı.