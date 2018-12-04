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Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

Giriş Tarihi: 04.12.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 10:37
Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

ve çifti masal gibi bir düğünle Hindistan'da evlendi!

Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

Müzisyen ve aktris 4 ay nişanlı kaldıktan sonra evlendi.

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Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

2000 yılının Dünya Güzeli ile müzisyen , düğünlerini Chopra'nın memleketi olan Hindistan'ın Jodhpur kentindeki Umaid Bhawan Sarayı'nda yaptı.

Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

Baştan sona Hint geleneklerine göre gerçekleşecek olan kutlamalar 29 Kasım'da bir yemekle başlayacak, 2 Aralık'ta da sona erdi.

Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

, günler öncesinden Hindistan'a gitmişti.

Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

ile 'ın düğünü için ABD ve İngiltere'den de çok sayıda konuk Hindistan'a geldi.

Masal gibi düğün gerçekleşti! Dillere destan bir Hint düğünüyle evlendiler...

Hindistan ordusunda doktor olan bir anne ve babanın kızı olarak Hindistan'ın Jamsnepdur kentinde doğan , öğrenimini ABD'de tamamladı.

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