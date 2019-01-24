Meğer bu yüzden karnını tutuyormuş!

İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiğinden beri ilgi odağında olan hatta Kate Middleton ile bu yüzden aralarında gerilim yaşandığı ileri sürülen Meghan Markle'a dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiğinden beri ilgi odağında olan hatta Kate Middleton ile bu yüzden aralarında gerilim yaşandığı ileri sürülen Meghan Markle'a dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha Prens Harry ile nişanları açıklanmadan önce milyonlarca çift meraklı bakışı üzerinde toplayan Markle, uzmanlara göre gördüğü bu kadar ilgiden son derece memnun. Hatta ilgiyi diri tutabilmek için elinden geline ardına koymamaya da kararlı. Meghan Markle'ın toplum karşısındaki davranışlarını inceleyen beden dili uzmanı Judi James, Markle'ın 'olabildiğince çok ilgi çekmekten' son derece memnun olduğunu söyledi. Markle'ın baskın kişilikli olduğunu belirten James 'Markle, özellikle de giderek irileşen karnını gözler önüne sermekten ve bu sayede yoğun şekilde ilgi görmekten mutlu' dedi. Judi James, yakın bir gelecekte üzerindeki baskı ve kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle Meghan Markle'ın agresif davranışlar sergilemesinin sürpriz olmadığını da ileri sürdü. Beden dili uzmanı James, Düşes'in zaman zaman kendisine yöneltilen eleştirilere karşı duyduğu öfkeyi ve gerilimi şimdilik kibar bir gülümsemenin arkasına sakladığını da belirtti. Beden dili uzmanı James, geçen hafta Prens Harry ile birlikte bir resmi göreve giden Markle'ın mor elbisesi ve kırmızı paltosu içinde gayet mutlu göründüğünü söyledi.