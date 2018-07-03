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'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!

Giriş Tarihi: 03.07.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 10:11
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'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!
Meghan Markle'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!

son zamanlarda sosyal medyayı ve popüler kültürü çok fazla meşgul ediyor.

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'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!
Meghan Markle'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!

Şu aralar onun hakkında en çok konuşulan konulardan biri de genelde kendisine çok büyük gelen ayakkabılar giymesi. Nedeni seni hayli şaşırtabilir.

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'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!
Meghan Markle'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!

Prens Harry ile evlendiği günden bu yana stili mercek altında olan Markle'ın büyük numara ayakkabı tercih etmesinin hayranlarının gözünden kaçmadı.

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'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!
Meghan Markle'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!

Moda danışmanı Harriet Davey ise konuya açıklık getirerek şu açıklamayı yapıyor:

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'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!
Meghan Markle'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!

"Ünlü isimler genelde önemli etkinlikler veya kırmızı halı için 1 veya 2 numara ayakkabıları tercih ediyorlar böylece yara bandı kullanmak zorunda kalmıyorlar.

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'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!
Meghan Markle'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!

Rahatsız eden ayakkabılardan daha kötüsü yoktur. Uzun süreli topuklu ayakkabı giymek ayakları şişirip baloncuk oluşumuna neden olabilir."

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'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!
Meghan Markle'ın ayaklarının sırrı şaşırtıyor!

ve Prens Harry nasıl tanıştı?

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