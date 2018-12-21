Meghan Markle'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

Meghan Markle bu kez giyimiyle moda eleştirmenlerinin eleştiri oklarını üzerine çekti. Her zaman şık görmeye alışık olduğumuz düşes bu sefer kötü görünmüyle dikkatleri üzerine topladı. Meghan Markle bu kez giyimiyle moda eleştirmenlerinin eleştiri oklarını üzerine çekti. Her zaman şık görmeye alışık olduğumuz düşes bu sefer kötü görünmüyle dikkatleri üzerine topladı. İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, yeni hayatına iyice uyum sağlamış gibi görünüyor. Bazı ufak tefek ayrıntılar dışında.... Prens Harry ile birlikte ilk bebeklerine önümüzreki ilkbaharda kavuşacak olan Markle, önceki gün bir bakımevini ziyaret etti. Genellikle eğlence dünyasından emekli olan yaşlıların kaldığı bakımevine giderken de ilginç bir kıyafet kombinasyonu tercih etti. Sırtı yarı açık kısa kollu yazlık bir elbise giyen Markle, üstüne de kalın kışlık bir palto giydi. Yüksek topuklu ayakkabılarla kıyafetini tamamlayan Markle, çorap giymemeyi tercih etti.