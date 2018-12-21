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'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

bu kez giyimiyle moda eleştirmenlerinin eleştiri oklarını üzerine çekti. Her zaman şık görmeye alışık olduğumuz düşes bu sefer kötü görünmüyle dikkatleri üzerine topladı.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 09:58
Meghan Markle'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

bu kez giyimiyle moda eleştirmenlerinin eleştiri oklarını üzerine çekti. Her zaman şık görmeye alışık olduğumuz düşes bu sefer kötü görünmüyle dikkatleri üzerine topladı.

Meghan Markle'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini , yeni hayatına iyice uyum sağlamış gibi görünüyor.

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Meghan Markle'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

Bazı ufak tefek ayrıntılar dışında....

Meghan Markle'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

Prens Harry ile birlikte ilk bebeklerine önümüzreki ilkbaharda kavuşacak olan Markle, önceki gün bir bakımevini ziyaret etti.

Meghan Markle'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

Genellikle eğlence dünyasından emekli olan yaşlıların kaldığı bakımevine giderken de ilginç bir kıyafet kombinasyonu tercih etti.

Meghan Markle'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

Sırtı yarı açık kısa kollu yazlık bir elbise giyen Markle, üstüne de kalın kışlık bir palto giydi.

Meghan Markle'ın bu görüntüsü çok konuşulacak!

Yüksek topuklu ayakkabılarla k��yafetini tamamlayan Markle, çorap giymemeyi tercih etti.

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