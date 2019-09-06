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  • Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

, yıllar sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle de yıllar önce balkondan sarkıtıp gündeme bomba düşen fotoğrafı hiç unutulmuyor. Her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başaran Michael 'ın küçük oğlu büyüdü. Görüntüsüyle şaşkınlık yaratan Michael Jackson'ın oğlu şu an 17 yaşında. İşte herkesin merak ettiği yıllar önce Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlunun son görünütüsü ve Michael Jackson'ın şimdiye kadar hiç görülmemiş fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 10:34
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

, yıllar sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle de yıllar önce balkondan sarkıtıp gündeme bomba düşen fotoğrafı hiç unutulmuyor. Her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başaran Michael 'ın küçük oğlu büyüdü.

Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

Görüntüsüyle şaşkınlık yaratan 'ın oğlu Blanket şu an 17 yaşında. İşte herkesin merak ettiği yıllar önce Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlunun son görünütüsü ve Michael Jackson'ın şimdiye kadar hiç görülmemiş fotoğrafları...

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Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

'ın, 2002 yılında doğduğunda balkondan sarkıtarak basına gösterdiği en küçük oğlu Blanket 'ın tek başına yaşamaya başladığı iddia edildi.

Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

Blanket henüz 17 yaşında.

Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

New York Post'un haberine göre , California, Calabasas'ta yedi yatak odalı, 11 banyolu evinde yalnız yaşıyor.

Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

Blanket 'ın velayeti, 86 yaşındaki büyükannesi Katherine Jackson'da bulunuyor.

Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

Ancak ikilinin üç aydan uzun bir süredir görüşmediği iddia edildi.

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