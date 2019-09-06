Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor

Görüntüsüyle şaşkınlık yaratan Michael Jackson'ın oğlu Blanket Jackson şu an 17 yaşında. İşte herkesin merak ettiği yıllar önce Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlunun son görünütüsü ve Michael Jackson'ın şimdiye kadar hiç görülmemiş fotoğrafları...