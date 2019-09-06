Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü! Son görüntüsü şaşırtıyor
Michael Jackson, yıllar sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle de yıllar önce balkondan sarkıtıp gündeme bomba düşen fotoğrafı hiç unutulmuyor. Her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başaran Michael Jackson'ın küçük oğlu büyüdü. Görüntüsüyle şaşkınlık yaratan Michael Jackson'ın oğlu Blanket Jackson şu an 17 yaşında. İşte herkesin merak ettiği yıllar önce Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlunun son görünütüsü ve Michael Jackson'ın şimdiye kadar hiç görülmemiş fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 06.09.2019
10:26
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019
10:34