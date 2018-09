LEOPAR VE YILAN DESENİ



Ya da bu başlığın altını açık tutup zebra ve her türlü hayvan derisi baskısı diyerek de devam edebiliriz. Evet bu sezon hayvan derisi baskıları çok ama çok popüler. Hem de orijinal renklerinin yanı sıra, en pastel tonlardan en neon tonlara kadar her türlüsü... Çantadan fulara, çizmeden elbiseye kadar her yerde bu baskıları göreceğiz. Ancak hayvan baskısını her zaman doğal bej ya da kahve tonlarıyla giymeye dikkat edin derim ben. Hele de bu deseni bir başka desenle karıştırmak gerçekten de başlı başına bir uzmanlık alanı. Uzak durmakta fayda var.