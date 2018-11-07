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sıfır için öneriler

"Sıfır " kelimesini son zamanlarda çok sık duymaya başladık ve önümüzdeki yıllarda da çok daha sık duyacağız. Peki ne demek, biliyor musunuz? Aslında olabildiğince az atık oluşturmak, oluşanları ayrı ayrı biriktirmek ve toplamak, toplananları da geri kazanım yapmak demek. Sıfır atık, ekonomi, çevre ve toplum için en iyi çözümdür.

Giriş Tarihi: 07.11.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 10:53
Mutfakta sıfır atık için öneriler

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesini veya minimize edilmesini sağlıyor. Diyetisyen Dilara Koçak bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri yazdı.

Mutfakta sıfır atık için öneriler

Bu felsefeyle atığın oluşması durumundaysa, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım sağlıyor.
Peki bu felsefeyi benimsemek ve daha az ortaya çıkarmaya çalışmak, bize ne gibi faydalar sağlayacak.

sifiratik.gov.tr bu konuda şu avantajları sıralıyor...

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Mutfakta sıfır atık için öneriler

-Verimliliğin ve ortam kaynaklı olarak performansın artması
-İsrafın önüne geçildiğinde, maliyetlerin azaltılması.

Mutfakta sıfır atık için öneriler

-Çevresel risklerin azalmasının sağlanması.

Mutfakta sıfır atık için öneriler

-Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından, çalışanların tüketici duygusuna sahip olmasının sağlanması

Mutfakta sıfır atık için öneriler

-Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun sıfatına sahip olmasının sağlanması ve bu sayede saygınlığının artırılmasıdır

Mutfakta sıfır atık için öneriler

BİZ NELER YAPABİLİRİZ?
Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması, küçük bir adım gibi görünse de büyük çerçevede çok büyük faydalar sağlayacak. Öncelikle plastik kullanımını azaltarak işe başlayabilirsiniz. Bir plastik poşetin doğaya 100 yılda karıştığını biliyor musunuz?
Denizlerdeki plastik miktarının şu anda 150 milyon ton olduğu düşünülüyor. Ocean Conservancy örgütünün tahminlerine göre, 10 yıl içinde denizlerdeki bu miktar 250 milyon tona ulaşacak ve 2050 itibarıyla balıktan çok plastik olacak. Tek kullanımlık plastik tabak, çatal, kaşık vb. ürünlerinin kullanımını azaltılması, bu duruma engel olmak için alınabilecek önlemlerden biridir. Yanınızda cam şişe taşıyarak bile bunu yapabilirsiniz.

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