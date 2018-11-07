Mutfakta sıfır atık için öneriler

BİZ NELER YAPABİLİRİZ?

Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması, küçük bir adım gibi görünse de büyük çerçevede çok büyük faydalar sağlayacak. Öncelikle plastik kullanımını azaltarak işe başlayabilirsiniz. Bir plastik poşetin doğaya 100 yılda karıştığını biliyor musunuz?

Denizlerdeki plastik atık miktarının şu anda 150 milyon ton olduğu düşünülüyor. Ocean Conservancy örgütünün tahminlerine göre, 10 yıl içinde denizlerdeki bu miktar 250 milyon tona ulaşacak ve 2050 itibarıyla balıktan çok plastik olacak. Tek kullanımlık plastik tabak, çatal, kaşık vb. ürünlerinin kullanımını azaltılması, bu duruma engel olmak için alınabilecek önlemlerden biridir. Yanınızda cam şişe taşıyarak bile bunu yapabilirsiniz.