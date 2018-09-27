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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek

Giriş Tarihi: 27.09.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 15:03
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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek
Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek

"Kalorisiz yiyecek" diye bir şey yoktur. Yediğimiz en hafif meyveler sebzeler bile vücudumuza girip sindirildiğinde kaloriye dönüşür.

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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek
Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek

Ancak lerden bahsedebiliriz ki bunlar genelde nişastalı olmayan sebzeler ve meyvelerdir.

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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek
Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek

Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young'a göre, bu meyve ve sebzelerin kilo aldırmamasının sebepleri şunlar:

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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek
Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek

Yapılarının önemli bir kısmı sudur.

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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek
Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek

Kalorileri düşüktür.

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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek
Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek

Kolayca doymanızı ve tok kalmanızı sağlayan lifler içerirler.

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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek
Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 14 yiyecek

Bu sebze ve meyvelerin proteini yüksek olmasa da vitamin, antioksidan ve diğer besleyici maddeler açısından zengin oldukları söylenebilir.

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