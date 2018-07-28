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O bir ! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...

Giriş Tarihi: 28.07.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 14:59
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O bir ! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...
O bir sol bek! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...

güzelliğiyle mesleğinin önüne geçti.

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O bir ! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...
O bir sol bek! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...

Fylde Ladies FC forması giyen 23yaşındaki güzelliğiyle büyülüyor.

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O bir ! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...
O bir sol bek! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...

Güzel oyuncunun bir hobisi de fitness. Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor.

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O bir ! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...
O bir sol bek! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...

Ancak Merrin futbolcu olma hayalini yıllarca kurduğunu ve burada kariyer yapmaya da devam edeceğini söylüyor.

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O bir ! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...
O bir sol bek! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...

Sosyal medyaya göre 'in cazibesi neredeyse Cristiano Ronaldo'dan daha fazla.

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O bir ! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...
O bir sol bek! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...
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O bir ! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...
O bir sol bek! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...

Geçtiğimiz Ağustos ayında , kişisel nedenlerden dolayı Everton'dan ayrıldığını açıkladı.

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