O bir sol bek! Sosyal medyada fenomen haline gelen futbolcu güzelliğiyle büyülüyor...

Laura Merrin güzelliğiyle mesleğinin önüne geçti. Fylde Ladies FC forması giyen 23yaşındaki Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor. Güzel oyuncunun bir hobisi de fitness. Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor. Ancak Merrin futbolcu olma hayalini yıllarca kurduğunu ve burada kariyer yapmaya da devam edeceğini söylüyor. Sosyal medyaya göre Laura Merrin'in cazibesi neredeyse Cristiano Ronaldo'dan daha fazla. Geçtiğimiz Ağustos ayında Laura Merrin, kişisel nedenlerden dolayı Everton'dan ayrıldığını açıkladı.