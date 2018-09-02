O devir kapandı! Anneler dolar savaşını kazandı

DOLAR HAREKETİ BAŞLADI

Ülkemizde bakıcıya ihtiyacı olan binlerce çalışan anne ve bakıcılık yapmak için ülkesinden gelmiş sayısız göçmen kadın var. Durum böyle olunca ortaya haksız rekabet ve kazançlar çıkabiliyor. Sektörde yıllardır süregelen bir kaos olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Hem anneler hem bakıcılar hem de bakıcı bulan şirketler bu kaosun bir parçası halinde. İşinin ehli şirketler olduğu gibi, sadece bakıcıyı bulup gerisine karışmayan ajanslar da cabası... Krizler kendi fırsatlarını doğurur. Artık bu kaostan etkilenen anneler Türk lirasına geçmeye ve maaşlara bir standart getirmeye kararlı. Görüştüğüm çoğu anne, dolarla maaş ödemeyi bırakıp Türk lirasına geçmiş. Dolar kurunu sabitleyenler de var. Çünkü geçen yıl bu zamanlar 600 dolar maaş ödeyen bir aile 2.064 lira öderken bu gün bu rakam 6.75 olan dolar kuruyla 4 bin 50 liraya çıktı. İki katı bir artış görülüyor. Annelerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve ödemeyi düşündükleri maaş aralıkları ise şöyle:

Yeni gelen maaşları (ilk altı ay) 1800 lira + izin parası

6 ay-1 yıl arası tecrübeli adaylar 2 bin tl + izin parası

1-2 yıl arası tecrübeli adaylar için 2200 tl + izin parası

2-3 yıl tecrübeli adaylar için 2400 tl+ izin parası

4+ yıl tecrübeli adaylar için 2500 ile 2800 tl + izin parası.

İzin paralarının da alt - üst limit aralığı sınırlandırılmalıdır. İkiz ve üçüz bebeklere tek başına bakabilen bakıcılar için üst limit 3500 TL olmalıdır. Anneler ajansları da bu rakamlara sadık kalma konusunda anlaşmaya davet ediyor.