Türkiye'nin en iyi haber sitesi

O devir kapandı! dolar savaşını kazandı

krizi fırsata çevirdi. Doların yükselmesiyle iki katına çıkan bakıcı maaşlarının Türk lirası olarak ödenmesi için harekete geçtiler ve geri adım attırmayı başardılar. Ajanslar da artık liraya geçmeyi kabul etti. Böylelikle yıllardır sömürüye açık olan bakıcı sektöründe dolarla maaş ödeme devri kapandı.

Giriş Tarihi: 02.09.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 09:43
  • 1
  • 12
O devir kapandı! dolar savaşını kazandı
O devir kapandı! Anneler dolar savaşını kazandı

PINAR YILDIZ YÜKSEL

krizi fırsata çevirdi. Doların yükselmesiyle iki katına çıkan bakıcı maaşlarının Türk lirası olarak ödenmesi için harekete geçtiler ve geri adım attırmayı başardılar. Ajanslar da artık liraya geçmeyi kabul etti. Böylelikle yıllardır sömürüye açık olan bakıcı sektöründe dolarla maaş ödeme devri kapandı.

  • 2
  • 12
O devir kapandı! dolar savaşını kazandı
O devir kapandı! Anneler dolar savaşını kazandı

BAKICI MAAŞLARINDA DOLARA SON

18 Ağustos'ta yayınladığımız "Bakıcı maaşlarında dolara son" başlıklı haberimiz pek çok ailenin hislerine tercüman oldu. Doların yükselmesiyle birlikte, dolarla maaş ödeyen aileler ne yapacağını bilemez durumdaydı. Bir tarafta canlarından çok sevdikleri çocukları diğer yandan neredeyse kendi maaşlarını bile geçen bakıcı ücretleri vardı. ABD'nin ülke ekonomimize yaptığı saldırıya da kayıtsız kalamayan aileler, dolar almak istemiyordu. Üstelik çalışan pek çok anne, yakın çevresi ve eşi tarafından "Kazandığın tüm maaşı bakıcıya mı vereceksin, işten ayrıl, çocuğuna bak" baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yıllarca eğitim görmüş, iş hayatında yol almış, iyi kariyer yapmış kadınlardan tüm emeklerini bir çırpıda silmeleri isteniyordu. Yetişmiş kadın gücü, alınan maaşla karşılaştırılıp ihtiyacı gidermiyorsa yok sayılıyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 12
O devir kapandı! dolar savaşını kazandı
O devir kapandı! Anneler dolar savaşını kazandı

Üstelik tam da tüm dünyaya karşı ekonomik bir savaş verirken... Hesaba katılmayan ise Türk kadının hiçbir savaştan çekilmeyeceğiydi. sosyal medyada birleştiler. Bakıcımaaşları hashtagi ile Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gruplarında harekete geçtiler. Bugüne kadar bir düzenin, belli maaş skalalarının olmadığı bakıcı sektöründe bir standart oturtturmak için mücadeleye başladılar. Çünkü 600 dolara da bin dolara da bakıcı bulmak mümkün. Saygıdeğer bakıcı şirketleri olduğu gibi merdiven altı diye tabir edilen, hiçbir garanti vermeden sadece bakıcı temin eden ajanslar da var. Ya da arkadaşınızın bakıcısı size bakıcı bulabiliyor.

  • 4
  • 12
O devir kapandı! dolar savaşını kazandı
O devir kapandı! Anneler dolar savaşını kazandı

VİLLADA DAHA FAZLA MAAŞ

Filipinli, Özbek, Türkmen, Moldovalı ve Rus bakıcılar dolar ile maaş alıyor. Filipinli bakıcıların maaşları bin dolardan başlıyor. Diğer ülkelerden gelen bakıcılar ise 600 ve 800 dolar arasında tecrübesine göre ücret talep ediyor. Bu ücretlere ek olarak yol masrafı da ödeniyor. Yani hafta sonu bir gün izne çıkacak olan bir bakıcıya, izin parası olarak haftalık 30-50 lira cep harçlığı veriliyor. Yani, yatılı olarak bir evde bakıcılık yapan kişinin barınma, yemek, yol gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Aldığı maaş tamamen kendisine kalıyor. Çoğu bakıcı, maaşının tamamını ülkesine gönderiyor. Çocuk bakımına ek olarak bakıcılar, yapabildikleri kadar ev işlerine de yardım ediyor.

  • 5
  • 12
O devir kapandı! dolar savaşını kazandı
O devir kapandı! Anneler dolar savaşını kazandı

Konuştuğum aileler, 600 dolara anlaştıkları bir bakıcının bir süre sonra "Villada 750 dolara iş buldum, arkadaşım 800 dolara bebek bakıyormuş, ya zam yapın ya da gideceğim" dediğini söylüyor. Çalışan in çoğu ise çaresiz kalıp zamanından önce zam yaptıklarını anlatıyor. Aileden bakacak kimsesi olmadığı için iki çocuğunu da bakıcıyla büyüten doktor bir anne: "Daha fazla para teklifi alınca bakıcılar hemen evi terk ediyordu. Kurduğumuz duygusal bağ, aile gibi olmamız onlar için bir şey ifade etmiyordu. Buna çok üzülüyordum. Ancak o kadar çok bakıcı değiştirdim ki, artık duruma duygusal değil, olağan bakmaya başladım. Artık bakıcı sarrafı oldum" diye gülerek anlatıyor. Reklam sektöründe çalışan bir anne ise "Doğum iznim bitip işe döndükten bir ay sonra, bakıcım daha fazla maaşla başka iş bulduğunu söyledi. Yıkıldım, ne yapacağımı bilemedim. Sorun onlarda değil, biz annelerde... Neden çalışan bir bakıcıya daha fazla maaş teklif edilir ki? Sonuçta ortada yüzüstü kalacak bir bebek var. Param var, daha fazla maaş veririm anlayışından, işin ederine göre maaşlar vermeliyiz. Yani ortak bir maaş skalası olmalı ve kazancımız çok olsa bile bunun dışına çıkıp haksız rekabet başlatmamalıyız" diyerek yaşadıklarını anlatıyor.

  • 6
  • 12
O devir kapandı! dolar savaşını kazandı
O devir kapandı! Anneler dolar savaşını kazandı

DOLAR HAREKETİ BAŞLADI

Ülkemizde bakıcıya ihtiyacı olan binlerce çalışan anne ve bakıcılık yapmak için ülkesinden gelmiş sayısız göçmen kadın var. Durum böyle olunca ortaya haksız rekabet ve kazançlar çıkabiliyor. Sektörde yıllardır süregelen bir kaos olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Hem hem bakıcılar hem de bakıcı bulan şirketler bu kaosun bir parçası halinde. İşinin ehli şirketler olduğu gibi, sadece bakıcıyı bulup gerisine karışmayan ajanslar da cabası... Krizler kendi fırsatlarını doğurur. Artık bu kaostan etkilenen anneler Türk lirasına geçmeye ve maaşlara bir standart getirmeye kararlı. Görüştüğüm çoğu anne, dolarla maaş ödemeyi bırakıp Türk lirasına geçmiş. Dolar kurunu sabitleyenler de var. Çünkü geçen yıl bu zamanlar 600 dolar maaş ödeyen bir aile 2.064 lira öderken bu gün bu rakam 6.75 olan dolar kuruyla 4 bin 50 liraya çıktı. İki katı bir artış görülüyor. Annelerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve ödemeyi düşündükleri maaş aralıkları ise şöyle:

Yeni gelen maaşları (ilk altı ay) 1800 lira + izin parası
6 ay-1 yıl arası tecrübeli adaylar 2 bin tl + izin parası
1-2 yıl arası tecrübeli adaylar için 2200 tl + izin parası
2-3 yıl tecrübeli adaylar için 2400 tl+ izin parası
4+ yıl tecrübeli adaylar için 2500 ile 2800 tl + izin parası.

İzin paralarının da alt - üst limit aralığı sınırlandırılmalıdır. İkiz ve üçüz bebeklere tek başına bakabilen bakıcılar için üst limit 3500 TL olmalıdır. Anneler ajansları da bu rakamlara sadık kalma konusunda anlaşmaya davet ediyor.

  • 7
  • 12
O devir kapandı! dolar savaşını kazandı
O devir kapandı! Anneler dolar savaşını kazandı

AJANSLAR NE DİYOR?

Doların yükselişiyle iki katına çıkan maaşlar konusunda bakıcı şirketlerinin de bir çalışması olup olmadığını merak ettik ve İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı Vural Şeker ile konuştuk. Vural, artık dolardan TL'ye geçtiklerini söylüyor: "Son zamanlarda kurun dalgalanması ile ailelerimiz ne yapmaları gerektiği konusunda bizden destek istedi. Çünkü mağdur oluyorlar. Biz de dernek ve personel temin eden şirketler olarak toplandık. Maaşların artık dolarla değil Türk lirası olarak ödenmesinde uzlaştık. Özellikle Filipinli bakıcıların maaşları artık bin dolar değil, 5 bin lira gibi bir rakama sabitledik. Kuru sabitleyemedik, çünkü nereye gideceğini bilmiyoruz. Adayın deneyimine göre maaşlar değişiyor. Filipinli bakıcılar evde bir çocuk varsa 5 bin lirayı kabul ediyorlar. Ancak evde iki çocuk varsa 5 bin 500 lira istiyorlar. Bu da 900 dolara denk geliyor."

BİZE ULAŞIN