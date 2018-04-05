Onu hiç böyle görmediniz! Madonna'nın bilinmeyen fotoğrafları

Attığı her adım takip edilen, her söylediği olay olan popun kraliçesi Madonna'yı tüm dünya tanıyor. Fotoğrafları internet sitelerini, gazete ve dergi sayfalarını süslüyor. Ve her ünlünün olduğu gibi Madonna'nın da zaman zaman ünlenmeden önce çektirdiği fotoğrafları karşımıza çıkıyor. Bu fotoğraflar ünlü fetiş fotoğrafçı Eric Kroll tarafından Madonna henüz 25 yaşındayken çekilmiş. New York'un o yıllarda efsane olan gece klübü Danceteria'da çekilen fotoğraflarda gördüğümüz Madonna henüz şöhrete kavuşmamış, New York'un sanat çevrelerine yeni yeni yeni girmeye başlamış bir parti kızı. Fotoğraf çekimi yapıldığında New Yorklu çılgın ressam Basquiat'la olan ilişkisini yeni bitirmiş olan Madonna görüntüsünde ve kıyafetlerinde 80'li yılların modasını taşıyor ve gelecek yıllarda nasıl bir star olacağının işaretlerini veriyor. İşte o fotoğraflar...