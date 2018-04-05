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Onu hiç böyle görmediniz! 'nın ı

Giriş Tarihi: 05.04.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 14:54
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Onu hiç böyle görmediniz! 'nın ı
Onu hiç böyle görmediniz! Madonna'nın bilinmeyen fotoğrafları

Attığı her adım takip edilen, her söylediği olay olan popun kraliçesi 'yı tüm dünya tanıyor. Fotoğrafları internet sitelerini, gazete ve dergi sayfalarını süslüyor.

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Onu hiç böyle görmediniz! 'nın ı
Onu hiç böyle görmediniz! Madonna'nın bilinmeyen fotoğrafları

Ve her ünlünün olduğu gibi 'nın da zaman zaman ünlenmeden önce çektirdiği fotoğrafları karşımıza çıkıyor.

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Onu hiç böyle görmediniz! 'nın ı
Onu hiç böyle görmediniz! Madonna'nın bilinmeyen fotoğrafları

Bu fotoğraflar ünlü fetiş fotoğrafçı Eric Kroll tarafından henüz 25 yaşındayken çekilmiş.

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Onu hiç böyle görmediniz! 'nın ı
Onu hiç böyle görmediniz! Madonna'nın bilinmeyen fotoğrafları

New York'un o yıllarda efsane olan gece klübü Danceteria'da çekilen fotoğraflarda gördüğümüz henüz şöhrete kavuşmamış,

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Onu hiç böyle görmediniz! 'nın ı
Onu hiç böyle görmediniz! Madonna'nın bilinmeyen fotoğrafları

New York'un sanat çevrelerine yeni yeni yeni girmeye başlamış bir "parti kızı".

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Onu hiç böyle görmediniz! 'nın ı
Onu hiç böyle görmediniz! Madonna'nın bilinmeyen fotoğrafları

Fotoğraf çekimi yapıldığında New Yorklu çılgın ressam Basquiat'la olan ilişkisini yeni bitirmiş olan görüntüsünde ve kıyafetlerinde 80'li yılların modasını taşıyor ve gelecek yıllarda nasıl bir star olacağının işaretlerini veriyor.

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Onu hiç böyle görmediniz! 'nın ı
Onu hiç böyle görmediniz! Madonna'nın bilinmeyen fotoğrafları

İşte o fotoğraflar...

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