Otel görevlisinin utandıran isteği 127 kilo verdirdi...

Yıllarca kilolu yaşayan bir çiftin başına bir otelde öyle talihsiz bir şey geldi ki azmedip toplamda 127 kilo vermeyi başardılar. İşte obez çiftin akılalmaz değişimi. Fernando ve Debora ismindeki ikili uzun süredir beraberdi. Kilolarından ise zamanla şikayetçi olmaya başladılar. Fernando'nun çocukluğundan beri fazlalıkları vardı. Kilo vermek istese de bir türlü başaramıyordu. Debora ise doğum yaptıktan sonra bir daha kilo veremedi. Tam 170 kiloydu. Fazlalıkları nedeniyle depresyona bir girdi. Otelde başlarına gelen bir kazadan sonra çift zayıflamaya karar verdi. Debora ve Fernando otelde uyuyakaldıkları sırada yatak ağırlığa dayanamayıp çöktü. Otel ise yatağın ücretini talep edince çok utandılar. İşte o an zayıflamaya karar veren çift toplamda 127 kilo vermeyi başardılar. 300 kiloya ulaşarak hareket edemez hale gelen Amber Rachdi'nin azmi doktorları bile şaşırttı. Sağlık problemleri yaşayan ve yatağa sığmaz hale gelen Amber, imkansızı başardı. İşte 200 kilo vererek manken gibi olan genç kızın kilo verme süreci… Oregon'da yaşayan Amber Rachdi kendisini bildi bileli fazlalıkları vardı. 24 yaşına geldiğinde yaşıtlarına oranla daha kiloluydu. 300 kiloya ulaştığından artık hareket bile edemiyordu. Ailesi evin içinde hareket etmesine yardımcı oluyordu. Zayıflaması için erkek arkadaşı Rowdy motive etmiş. Çünkü zorlukla hareket edebilen kız tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale gelip, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü etkileniyormuş. Bunun üzerine Amber, kilosunu kontrol altına almak için '300 Kiloluk Hayatım' isimli bir televizyon programına başvurdu