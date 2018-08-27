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Öyle bir şey yaptı ki! markalar peşinden koşuyor

Giriş Tarihi: 27.08.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 10:56
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Öyle bir şey yaptı ki! markalar peşinden koşuyor
Öyle bir şey yaptı ki! Ünlü markalar peşinden koşuyor

3 çocuk annesi Sarah Tyau, yıllardır yeni kıyafetlere para vermiyor. İlk çocuğu doğduğunda eski elbiseleri değerlendirmeye başlayan Tyau, arkadaşlarından ya da ikinci el dükkanlardan aldığı elbiseleri adeta baştan yaratıyor

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Öyle bir şey yaptı ki! markalar peşinden koşuyor
Öyle bir şey yaptı ki! Ünlü markalar peşinden koşuyor

Sarah Tyau isimli bir kadın, her yıl kıyafetlere yüzlerce lira harcandığını, satın alınan bu kıyafetlerin giyilmeyip saklandığını söylüyor.

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Öyle bir şey yaptı ki! markalar peşinden koşuyor
Öyle bir şey yaptı ki! Ünlü markalar peşinden koşuyor

3 çocuk annesi genç kadın bu nedenle yıllardır yeni kıyafet giymiyor!

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Öyle bir şey yaptı ki! markalar peşinden koşuyor
Öyle bir şey yaptı ki! Ünlü markalar peşinden koşuyor

Tyau, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten hemen sonra para biriktirmek için eski bir kıyafeti şık bir elbiseye dönüştürdü.

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Öyle bir şey yaptı ki! markalar peşinden koşuyor
Öyle bir şey yaptı ki! Ünlü markalar peşinden koşuyor

Daha sonra güzel görünmek için pahalı kıyafetler satın almaya gerek olmadığını keşfetti. Genç kadın o günden bu yana kendisi, çocukları ve ihtiyaç sahipleri için kıyafet yeniliyor.

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Öyle bir şey yaptı ki! markalar peşinden koşuyor
Öyle bir şey yaptı ki! Ünlü markalar peşinden koşuyor

Tyau, 7 yıldır aile ve arkadaşlarının kullanmadığı elbiseleri alıp yeniliyor. Ayrıca ikinci el dükkanlarından çok ucuza aldığı kıyafetleri yeniden tasarlıyor.

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Öyle bir şey yaptı ki! markalar peşinden koşuyor
Öyle bir şey yaptı ki! Ünlü markalar peşinden koşuyor

Instagram hesabı açarak, çocukları ve kendi için yaptığı kıyafetleri paylaşmaya başlayan Sarah Tyau'nun şu an 131 bin takipçisi var.

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