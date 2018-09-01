Para Beyonce'de! Peki nasıl mı harcıyor?

Forbes dergisine göre Beyonce, 355 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en çok kazanan ünlüleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı çok çalışarak edindiği servetini harcamaya gelince de oldukça cömert davranıyor.
Milyonlarca dolarlık malikaneler satın alıyor, lüks tatillere ve yat seyahatlerine çıkıyor. Ayrıca hediye vermekten de çok hoşlanıyor.
Ünlü şarkıcı, doğal felakete uğrayanların yardımı koşmaktan çekinmiyor, eğitime yönelik kampanyalar için yüklü çekler yazmakta da tereddüt etmiyor.İşte ünlü ismin harcamalarından bazıları: