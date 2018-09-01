Para Beyonce'de! Peki nasıl mı harcıyor?

MÜCEVHER MAĞAZASININ MÜDAVİMİ



-Elitlere hizmet veren Jacob&Co. adlı mücevher mağazasının sürekli müşterileri arasında. Buradaki mücevherlerin fiyatları 200 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor.

-Üç çocuklu Beyonce'nin ev harcamaları da yüksek. Evde tam zamanlı çalışan aşçısına ayda 7 bin 500 dolar maaş veriyor. Diyetisyeninin maaşı ise 4 bin dolar.

- Beyonce kızı Blue Ivy'ye ilk doğum gününde 80 bin dolar değerinde pırlantalarla süslü Barbie bebek armağan etti. Parti için 104 bin 460 dolar harcadı.

- Beyonce servetini yardıma ihtiyaç duyanlarla paylaşmakta da tereddüt etmiyor. 31 yardım kuruluşuna düzenli olarak ödeme yapıyor.