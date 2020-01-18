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Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Savaşlar ve ekonomik krizlerin olduğu bir dönemde gençliklerini yaşamaya çalışan Z jenerasyonu kendi psikoloji ve ruh hallerini önemsemeyen markalardan kaçıyor. Durum böyle olunca evleri ve dev pozitif mesajlar veren üretmeye ve gençlerin ruh sağlıklarını destekleyen derneklere bağışlar yapmaya başladı

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL Kadın
Giriş Tarihi: 18.01.2020 07:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 08:02
Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Savaşlar ve ekonomik krizlerin olduğu bir dönemde gençliklerini yaşamaya çalışan Z jenerasyonu kendi psikoloji ve ruh hallerini önemsemeyen markalardan kaçıyor. Durum böyle olunca evleri ve dev pozitif mesajlar veren üretmeye ve gençlerin ruh sağlıklarını destekleyen derneklere bağışlar yapmaya başladı

Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Son iki yılın yükselen modaevi Gucci'nin geçtiğimiz eylül ayında Milano Haftası'ndaki defilesini hatırlıyor musunuz? Hani mankenlerin 'deli gömleği' benzeri beyaz kıyafetlerle podyuma çıktığı defileyi... Ve defiledeki mankenlerde Ayesha Tan-Jones'un, bu durumu protesto etmek için avuç içlerine "Akıl sağlığı moda değildir" yazılı olarak podyuma çıkmasını...

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Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Ya da geçen sezonun duayenleri arasındaki en popüler tişörtün Kristopher Kane'in üzerinde "More Joy" (Daha çok neşe) yazan tasarımı olmasını....

Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Hatta cool görünüşlü Victoria Beckham'ın bile koleksiyonuna üzerlerinde "Everyone deserves love" (Herkes aşkı hak eder) ve "It's a dark but happy place" (Karanlık ama mutlu bir yer) yazan tişörtler eklemesini...

Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Artık ABD'nin lüks ürün mağazası Saks Fifth Avenue'ye adım attığınızda sizi üzerinde "How are you, really?" yazan bir duvar karşılıyor. Kate Spade markası ruh sağlığı organizasyonlarına bağışlamak için 1 milyon dolar topladı. Kanye West sattığı Yeezy'lerden kazandığı paranın bir kısmını National Alliance on Mental Illness'e bağışlıyor. Revlon Adwoa Aboah'ın kurduğu psikolojik destek kuruluşu Gurls Talk'a bağışta bulunuyor.

Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

ABD'de son dönemin en popüler markası Madhappy... Kurucuları uzun süre psikolojik destek gören bu markanın tüm tasarımlarının renkleri insanın modunu yükseltmek için tasarlanmış. Tüm kıyafetlerin üzerinde de yine giyenin kendisini iyi hissetmesini sağlayacak, pozitif mesajlar veren sloganlar bulunuyor. Ayrıca mağazalarına adım attığınız tüm hızlı giyim markalarının koleksiyonlarında bile üzerleri pozitif mesajlar veren sloganlarla dolu tişört, ceket, sweat-shirt ve elbiseler var.

Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Tüm bu verilerden nereye mi varacağız? Aslında bizden önce Deloitte yaptığı uzun kapsamlı bir araştırmayla çoktan bir sonuca varmış durumda. Savaşların, ekonomik krizlerin arttığı böyle bir dönemde gelecek kaygısı yaşayan gençler için psikolojik destek ve olumlu mesajlar büyük önem taşıyor. Z jenerasyonu, Instagram mükemmelliği altında ezildikleri bir dönemde psikolojilerine iyi gelecek ya da gelmesi için çalışan markalara yatırım yapıyor. Yani markaların bu jenerasyonu kendilerine çekmek ve onlarla bir bağ kurabilmek için psikolojilerine eğilmelerinden başka çaresi yok.

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