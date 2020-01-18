Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok
Savaşlar ve ekonomik krizlerin olduğu bir dönemde gençliklerini yaşamaya çalışan Z jenerasyonu kendi psikoloji ve ruh hallerini önemsemeyen markalardan kaçıyor. Durum böyle olunca
moda evleri ve dev markalar pozitif mesajlar veren koleksiyonlar üretmeye ve gençlerin ruh sağlıklarını destekleyen derneklere bağışlar yapmaya başladı
Giriş Tarihi: 18.01.2020
07:35
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
08:02
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Savaşlar ve ekonomik krizlerin olduğu bir dönemde gençliklerini yaşamaya çalışan Z jenerasyonu kendi psikoloji ve ruh hallerini önemsemeyen markalardan kaçıyor. Durum böyle olunca
moda evleri ve dev markalar pozitif mesajlar veren koleksiyonlar üretmeye ve gençlerin ruh sağlıklarını destekleyen derneklere bağışlar yapmaya başladı
Son iki yılın yükselen modaevi Gucci'nin geçtiğimiz eylül ayında Milano
Moda Haftası'ndaki defilesini hatırlıyor musunuz? Hani mankenlerin 'deli gömleği' benzeri beyaz kıyafetlerle podyuma çıktığı defileyi... Ve defiledeki mankenlerde Ayesha Tan-Jones'un, bu durumu protesto etmek için avuç içlerine "Akıl sağlığı moda değildir" yazılı olarak podyuma çıkmasını...
Ya da geçen sezonun
moda duayenleri arasındaki en popüler tişörtün Kristopher Kane'in üzerinde "More Joy" (Daha çok neşe) yazan tasarımı olmasını....
Hatta cool görünüşlü Victoria Beckham'ın bile koleksiyonuna üzerlerinde "Everyone deserves love" (Herkes aşkı hak eder) ve "It's a dark but happy place" (Karanlık ama mutlu bir yer) yazan tişörtler eklemesini...
Artık ABD'nin lüks ürün mağazası Saks Fifth Avenue'ye adım attığınızda sizi üzerinde "How are you, really?" yazan bir duvar karşılıyor. Kate Spade markası ruh sağlığı organizasyonlarına bağışlamak için 1 milyon dolar topladı. Kanye West sattığı Yeezy'lerden kazandığı paranın bir kısmını National Alliance on Mental Illness'e bağışlıyor. Revlon Adwoa Aboah'ın kurduğu psikolojik destek kuruluşu Gurls Talk'a bağışta bulunuyor.
ABD'de son dönemin en popüler markası Madhappy... Kurucuları uzun süre psikolojik destek gören bu markanın tüm tasarımlarının renkleri insanın modunu yükseltmek için tasarlanmış. Tüm kıyafetlerin üzerinde de yine giyenin kendisini iyi hissetmesini sağlayacak, pozitif mesajlar veren sloganlar bulunuyor. Ayrıca mağazalarına adım attığınız tüm hızlı giyim markalarının koleksiyonlarında bile üzerleri pozitif mesajlar veren sloganlarla dolu tişört, ceket, sweat-shirt ve elbiseler var.
Tüm bu verilerden nereye mi varacağız? Aslında bizden önce Deloitte yaptığı uzun kapsamlı bir araştırmayla çoktan bir sonuca varmış durumda. Savaşların, ekonomik krizlerin arttığı böyle bir dönemde gelecek kaygısı yaşayan gençler için psikolojik destek ve olumlu mesajlar büyük önem taşıyor. Z jenerasyonu, Instagram mükemmelliği altında ezildikleri bir dönemde psikolojilerine iyi gelecek ya da gelmesi için çalışan markalara yatırım yapıyor. Yani markaların bu jenerasyonu kendilerine çekmek ve onlarla bir bağ kurabilmek için psikolojilerine eğilmelerinden başka çaresi yok.