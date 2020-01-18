Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Tüm bu verilerden nereye mi varacağız? Aslında bizden önce Deloitte yaptığı uzun kapsamlı bir araştırmayla çoktan bir sonuca varmış durumda. Savaşların, ekonomik krizlerin arttığı böyle bir dönemde gelecek kaygısı yaşayan gençler için psikolojik destek ve olumlu mesajlar büyük önem taşıyor. Z jenerasyonu, Instagram mükemmelliği altında ezildikleri bir dönemde psikolojilerine iyi gelecek ya da gelmesi için çalışan markalara yatırım yapıyor. Yani markaların bu jenerasyonu kendilerine çekmek ve onlarla bir bağ kurabilmek için psikolojilerine eğilmelerinden başka çaresi yok.

