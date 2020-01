Pozitif mesaj vermeyen markaya geçit yok

Artık ABD'nin lüks ürün mağazası Saks Fifth Avenue'ye adım attığınızda sizi üzerinde "How are you, really?" yazan bir duvar karşılıyor. Kate Spade markası ruh sağlığı organizasyonlarına bağışlamak için 1 milyon dolar topladı. Kanye West sattığı Yeezy'lerden kazandığı paranın bir kısmını National Alliance on Mental Illness'e bağışlıyor. Revlon Adwoa Aboah'ın kurduğu psikolojik destek kuruluşu Gurls Talk'a bağışta bulunuyor.