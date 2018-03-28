Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry ve ABD'li nişanlısı Meghan Markle, balayını Güney Afrika ülkesi Namibya'da geçirecek. 19 Mayıs'ta gerçekleşecek yılın düğünü sonrasında ünlü çift balayını geçirmek için macera dolu bir tatil planladı. Dailymail'in haberine göre çift; siyah gergedan, zürafa ve fillerin yaşadığı Namibya'nın en yeni turistik merkezi olan Hoanib Vadisi Kampı'nda kalacak. Geceliği 500 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) olan çöl ortasındaki evler, en yakın kasabaya dört saat uzaklıkta yer alıyor. İşte Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı için tercih ettiği Namibya hakkında bilmeniz gerekenler... Namibya ya da resmi adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla Güney Batı Afrika, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan güney Afrika'da bir ülke... Kuzeyinde yerel kabilelerin olduğu Kunene, güneyde Turuncu Nehir ve Güney Afrika, doğuda dünyanın en sıcak çölü Kalahari, batıda ise alabildiğine uzayan Atlantik Okyanusu ve buna paralel uzanan dünyanın en eski çölleri arasında bambaşka bir dünya Namibya.