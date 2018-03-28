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ve 'ın adresi belli oldu! İşte o yer!

Giriş Tarihi: 28.03.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 12:07
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ve 'ın adresi belli oldu! İşte o yer!
Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi ve ABD'li nişanlısı , nı Güney Afrika ülkesi Namibya'da geçirecek.

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ve 'ın adresi belli oldu! İşte o yer!
Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

19 Mayıs'ta gerçekleşecek yılın düğünü sonrasında ünlü çift nı geçirmek için macera dolu bir tatil planladı.

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ve 'ın adresi belli oldu! İşte o yer!
Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

Dailymail'in haberine göre çift; siyah gergedan, zürafa ve fillerin yaşadığı Namibya'nın en yeni turistik merkezi olan Hoanib Vadisi Kampı'nda kalacak.

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ve 'ın adresi belli oldu! İşte o yer!
Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

Geceliği 500 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) olan çöl ortasındaki evler, en yakın kasabaya dört saat uzaklıkta yer alıyor.

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ve 'ın adresi belli oldu! İşte o yer!
Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

İşte ve 'ın için tercih ettiği Namibya hakkında bilmeniz gerekenler...

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ve 'ın adresi belli oldu! İşte o yer!
Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

Namibya ya da resmi adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla Güney Batı Afrika, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan güney Afrika'da bir ülke...

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ve 'ın adresi belli oldu! İşte o yer!
Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

Kuzeyinde yerel kabilelerin olduğu Kunene, güneyde Turuncu Nehir ve Güney Afrika, doğuda dünyanın en sıcak çölü Kalahari, batıda ise alabildiğine uzayan Atlantik Okyanusu ve buna paralel uzanan dünyanın en eski çölleri arasında bambaşka bir dünya Namibya.

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