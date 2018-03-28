Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu! İşte o yer!

Kuzeyinde yerel kabilelerin olduğu Kunene, güneyde Turuncu Nehir ve Güney Afrika, doğuda dünyanın en sıcak çölü Kalahari, batıda ise alabildiğine uzayan Atlantik Okyanusu ve buna paralel uzanan dünyanın en eski çölleri arasında bambaşka bir dünya Namibya.