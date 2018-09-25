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'dan şaşırtan hareket!

Giriş Tarihi: 25.09.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 09:55
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'dan şaşırtan hareket!
Rihanna'dan şaşırtan hareket!

'dan Türk hayranlarına jest!

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'dan şaşırtan hareket!
Rihanna'dan şaşırtan hareket!

Instagram'daki takipçi sayısı 65 milyonu bulan , Türk hayranlarına jest yaptı. İdil, Çağla, Sefa, Pınar, Eda ve Hümeyra'yı takibe aldı.

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'dan şaşırtan hareket!
Rihanna'dan şaşırtan hareket!

Instagram'daki takipçi sayısı 65 milyonu bulan , Türk hayranlarına jest yaptı.

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  • 45
'dan şaşırtan hareket!
Rihanna'dan şaşırtan hareket!

İdil, Çağla, Sefa, Pınar, Eda ve Hümeyra'yı takibe aldı.

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'dan şaşırtan hareket!
Rihanna'dan şaşırtan hareket!

Uzun bir süredir müziğe ara veren , son zamanlarda daha çok kozmetik ve iç çamaşırı markalarıyla gündeme geldi.

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'dan şaşırtan hareket!
Rihanna'dan şaşırtan hareket!

İş yoğunluğundan ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişime geçti.

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'dan şaşırtan hareket!
Rihanna'dan şaşırtan hareket!

Instagram'da yaklaşık 65 milyon kişi tarafından takip edilen , sadece bin 331 kişiyi takip etti.

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