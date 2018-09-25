Rihanna'dan şaşırtan hareket!

Rihanna'dan Türk hayranlarına jest! Instagram'daki takipçi sayısı 65 milyonu bulan Rihanna, Türk hayranlarına jest yaptı. İdil, Çağla, Sefa, Pınar, Eda ve Hümeyra'yı takibe aldı. Instagram'daki takipçi sayısı 65 milyonu bulan Rihanna, Türk hayranlarına jest yaptı. İdil, Çağla, Sefa, Pınar, Eda ve Hümeyra'yı takibe aldı. Uzun bir süredir müziğe ara veren Rihanna, son zamanlarda daha çok kozmetik ve iç çamaşırı markalarıyla gündeme geldi. İş yoğunluğundan ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişime geçti. Instagram'da yaklaşık 65 milyon kişi tarafından takip edilen Rihanna, sadece bin 331 kişiyi takip etti.