Rihanna'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna hayranlarına sevindiren haberi verdi... Sosyal medya üzerinden bir hayranının sorduğu soruya cevap veren Rihanna 2019'daki planları hakkında da ipucu vermiş oldu... Rihanna'dan hayranlarına sürpriz var! 3 yıldır bekleniyordu... 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 'Yeni albüm ne zaman çıkacak' sorularına nihayet cevap verdi.. Bu aralar Suudi Arabistanlı milyarder sevgilisi ile gündemden düşmeyen Rihanna, yeni yılla ilgili önemli ipuçları verdi. RiRi, 3 yıl önce çıkarmış olduğu son albümünün ardından sessizliğini koruyordu. İnstagram üzerinden bir hayranının sorduğu 'Yeni albüm ne zaman geliyor?' sorusuna.Rihanna'dan sevindiren cevap geldi. Rihanna hayranının sorusuna '2019' yanıtını verdi. Şarkıları tüm dünyada milyonlarca kez dinlenen Rihanna, Ocean's 8 filminde de yer alarak sinema sektörüne adım atmıştı..