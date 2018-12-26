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'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

Dünyaca ünlü şarkıcı hayranlarına sevindiren haberi verdi... Sosyal medya üzerinden bir hayranının sorduğu soruya cevap veren Rihanna 2019'daki planları hakkında da ipucu vermiş oldu...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 10:19
Rihanna'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

'dan hayranlarına sürpriz var! 3 yıldır bekleniyordu...

Rihanna'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 'Yeni albüm ne zaman çıkacak' sorularına nihayet cevap verdi..

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Rihanna'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

Bu aralar Suudi Arabistanlı milyarder sevgilisi ile gündemden düşmeyen Rihanna, yeni yılla ilgili önemli ipuçları verdi.

Rihanna'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

RiRi, 3 yıl önce çıkarmış olduğu son albümünün ardından sessizliğini koruyordu.

Rihanna'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

İnstagram üzerinden bir hayranının sorduğu "Yeni albüm ne zaman geliyor?" sorusuna.'dan sevindiren cevap geldi.

Rihanna'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

hayranının sorusuna "2019" yanıtını verdi.

Rihanna'dan sürpriz haber! 2019'da yeniden...

Şarkıları tüm dünyada milyonlarca kez dinlenen , Ocean's 8 filminde de yer alarak sinema sektörüne adım atmıştı..

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