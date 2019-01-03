Rihanna'nın kıyafeti olay yarattı

Bir süredir Suudi milyoner Hassan Jameel ile birlikte olan güzel şarkıcı Rihanna yeni yıla Londra'da girdi. Yeni yıl partisine katılan 30 yaşındaki güzel giydiği cesur elbise ile adından söz ettirdi. Bir süredir Suudi milyoner Hassan Jameel ile birlikte olan güzel şarkıcı Rihanna yeni yıla Londra'da girdi. Yeni yıl partisine katılan 30 yaşındaki güzel giydiği cesur elbise ile adından söz ettirdi. İşte o dikkat çeken elbisesi... RIHANNA KİMDİR? Robyn Rihanna Fenty, bilinen adıyla Rihanna 20 Şubat 1988'de küçük bir ada ülkesi olan Barbados'un Saint Michael bölgesinde doğmuş Amerikalı şarkıcıdır. Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyah bir annenin Monice Fenty'in en büyük kızları olarak dünyaya geldi. Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi vardır. İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu'nda tamamladı. Çocukluğu Barbados da bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti. Burada babasının kokain bağımlılığı ve ailesinin boşanması ile büyük sıkıntılar çekti.