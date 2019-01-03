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'nın kıyafeti olay yarattı

Bir süredir Suudi milyoner Hassan Jameel ile birlikte olan güzel şarkıcı yeni yıla Londra'da girdi. Yeni yıl partisine katılan 30 yaşındaki güzel giydiği cesur elbise ile adından söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 03.01.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 10:37
Rihanna'nın kıyafeti olay yarattı

Bir süredir Suudi milyoner Hassan Jameel ile birlikte olan güzel şarkıcı yeni yıla Londra'da girdi.

Rihanna'nın kıyafeti olay yarattı

Yeni yıl partisine katılan 30 yaşındaki güzel giydiği cesur elbise ile adından söz ettirdi.

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Rihanna'nın kıyafeti olay yarattı

İşte o dikkat çeken elbisesi...

Rihanna'nın kıyafeti olay yarattı

RIHANNA KİMDİR?

Rihanna'nın kıyafeti olay yarattı

Robyn Fenty, bilinen adıyla Rihanna 20 Şubat 1988'de küçük bir ada ülkesi olan Barbados'un Saint Michael bölgesinde doğmuş Amerikalı şarkıcıdır.

Rihanna'nın kıyafeti olay yarattı

Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyah bir annenin Monice Fenty'in en büyük kızları olarak dünyaya geldi. Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi vardır.

Rihanna'nın kıyafeti olay yarattı

İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu'nda tamamladı. Çocukluğu Barbados da bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti. Burada babasının kokain bağımlılığı ve ailesinin boşanması ile büyük sıkıntılar çekti.

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