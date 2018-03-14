Saçlarınız kabarmasın!

Saçlarımızın kabarması ve elektriklenmesi, saçın ihtiyaç duyduğu nemin karşılanmıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Saçlarınız kuruyup dış etkenlerle birleşerek kabarmasına karşı almanız gereken önlemler... Her şeye iyi gelen su, saçlarınızın kabarmasına da iyi gelecektir. Bol bol su içmeye özen gösterin. Saçlarınızı sirkeli suyla durulamak saç tellerinizi güçlendirir ve saçınızı pH değerini dengeler. Bu işlemi saçlarınıza 2 haftada bir yapmanız yeterli olur. Maşa, fön ve saç kurutma makinesi kullanmaya bir süre ara verin. Kullanacağınız zamanlarda da düşük ısı seviyesinde olmasına özen gösterin. Saçlarınızı geniş bir tarakla tarayın. Duştan sonra nemli ortamlardan uzak durun. Duş buharının banyodan çıkması için kapıyı açın. Buhar tamamen çıkmadan banyoda saçınıza şekil vermeyin. Vitamin eksikliği ilk belirtilerini saçlarda göstereceği için gerekli mineralleri almazsanız saçlarınız bir sonra kurur, kırıklar artar ve sağlıksız görünür. Bu nedenle dengeli beslenin.