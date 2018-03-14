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kabarmasın!

Giriş Tarihi: 14.03.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 14:45
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kabarmasın!
Saçlarınız kabarmasın!

Saçlarımızın kabarması ve elektriklenmesi, saçın ihtiyaç duyduğu nemin karşılanmıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. kuruyup dış etkenlerle birleşerek kabarmasına karşı almanız gereken önlemler...

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kabarmasın!
Saçlarınız kabarmasın!

Her şeye iyi gelen su, ın kabarmasına da iyi gelecektir. Bol bol su içmeye özen gösterin.

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kabarmasın!
Saçlarınız kabarmasın!

ı sirkeli suyla durulamak saç tellerinizi güçlendirir ve saçınızı pH değerini dengeler. Bu işlemi saçlarınıza 2 haftada bir yapmanız yeterli olur.

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kabarmasın!
Saçlarınız kabarmasın!

Maşa, fön ve saç kurutma makinesi kullanmaya bir süre ara verin. Kullanacağınız zamanlarda da düşük ısı seviyesinde olmasına özen gösterin.

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kabarmasın!
Saçlarınız kabarmasın!

ı geniş bir tarakla tarayın.

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kabarmasın!
Saçlarınız kabarmasın!

Duştan sonra nemli ortamlardan uzak durun. Duş buharının banyodan çıkması için kapıyı açın. Buhar tamamen çıkmadan banyoda saçınıza şekil vermeyin.

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kabarmasın!
Saçlarınız kabarmasın!

Vitamin eksikliği ilk belirtilerini saçlarda göstereceği için gerekli mineralleri almazsanız bir sonra kurur, kırıklar artar ve sağlıksız görünür. Bu nedenle dengeli beslenin.

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