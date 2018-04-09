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Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

Giriş Tarihi: 09.04.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 10:46
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Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!
Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

SAÇLARINIZI TERSTEN KURUTUN

Saçlarınızı tersten yani yer çekiminin tersine doğru kurutmak saçlarınızın daha hacimli görünmesini sağlayabilir. Nemli saçlarınızı başınızı aşağı yöne eğerek kurutun.

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Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!
Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

SAÇ KESİMLERİ

İnce teli bir saç yapısına sahip kişiler için saçların hacimli görünmesi çok önemlidir. Saçlarınıza hacim kazandırmanın bir yolu da saç kesiminin doğru belirlenmesinden geçiyor. Saç kesimleri için karar veremeyen kadınlara katlı kesimler öneriyoruz.

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Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!
Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

SAÇ KREMLERİNE DİKKAT

Saç bakım kremleri kimi zaman saçın kolay taranabilir olması için saçı sönük gösterecek maddeler içerebilir. Bu sebepten ötürü ince telli bir saç yapısına sahip kişilerin saç bakım kremlerini seçerken dikkatli olmalarında fayda var. Önerimiz saç bakım kremi uyguladıktan sonra kremin etkisini yumuşatmak için bir kez şampuanla üzerinden geçin.

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Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!
Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

HACİM VEREN ÜRÜNLER

Saçlarınız için hareketli ve dolgun gösterecek bir ürün arıyorsanız bu tip ürünlerden faydalanabilirsiniz. Saça hacim kazandırmak için üretilen formüller için seçim yapacak kişiler için krem ve köpük tipi ürünlerden uzak durulması ve daha çok sprey tarzı ürünlere yönelinmesi daha faydalı olacaktır.

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Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!
Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

RENK OYNAMALARIYLA IŞILDAYIN

Saçlarınıza hacim kazandırabilecek bir önerimiz de saçınıza renk katmaktan geçiyor. Aralarına renk attırabileceğiniz ince telli saçlarınıza farklı tonlar ilave ettirerek ışıltılı bir görünüm kazandırabilirsiniz.

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Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!
Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

BUKLELERDEN YARDIM ALIN

Düz ve ince telli saçlara sahipseniz saçlarınızı hacimli gösterebilecek önerilerden biri de buklelerle şekillendirmektir. Saçınıza yapacağınız bukleler sayesinde güzel görünmek çok kolay.

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Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!
Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

DOĞRU HAVLU TERCİHİ

Klasik havlular genel olarak saçlarınıza zarar verebilirler. Bunu önlemek için havlu seçimini iyi yapabilmemiz oldukça önem taşıyor. Mikrofiber havlular sayesinde saça hacim kazandırmak oldukça kolay ve zahmetsiz bir olay haline geliyor.

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