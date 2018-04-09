Saçlarınızı dolgun gösterecek 8 yöntem!

SAÇLARINIZI TERSTEN KURUTUN Saçlarınızı tersten yani yer çekiminin tersine doğru kurutmak saçlarınızın daha hacimli görünmesini sağlayabilir. Nemli saçlarınızı başınızı aşağı yöne eğerek kurutun. SAÇ KESİMLERİ İnce teli bir saç yapısına sahip kişiler için saçların hacimli görünmesi çok önemlidir. Saçlarınıza hacim kazandırmanın bir yolu da saç kesiminin doğru belirlenmesinden geçiyor. Saç kesimleri için karar veremeyen kadınlara katlı kesimler öneriyoruz. SAÇ KREMLERİNE DİKKAT Saç bakım kremleri kimi zaman saçın kolay taranabilir olması için saçı sönük gösterecek maddeler içerebilir. Bu sebepten ötürü ince telli bir saç yapısına sahip kişilerin saç bakım kremlerini seçerken dikkatli olmalarında fayda var. Önerimiz saç bakım kremi uyguladıktan sonra kremin etkisini yumuşatmak için bir kez şampuanla üzerinden geçin. HACİM VEREN ÜRÜNLER Saçlarınız için hareketli ve dolgun gösterecek bir ürün arıyorsanız bu tip ürünlerden faydalanabilirsiniz. Saça hacim kazandırmak için üretilen formüller için seçim yapacak kişiler için krem ve köpük tipi ürünlerden uzak durulması ve daha çok sprey tarzı ürünlere yönelinmesi daha faydalı olacaktır. RENK OYNAMALARIYLA IŞILDAYIN Saçlarınıza hacim kazandırabilecek bir önerimiz de saçınıza renk katmaktan geçiyor. Aralarına renk attırabileceğiniz ince telli saçlarınıza farklı tonlar ilave ettirerek ışıltılı bir görünüm kazandırabilirsiniz. BUKLELERDEN YARDIM ALIN Düz ve ince telli saçlara sahipseniz saçlarınızı hacimli gösterebilecek önerilerden biri de buklelerle şekillendirmektir. Saçınıza yapacağınız bukleler sayesinde güzel görünmek çok kolay. DOĞRU HAVLU TERCİHİ Klasik havlular genel olarak saçlarınıza zarar verebilirler. Bunu önlemek için havlu seçimini iyi yapabilmemiz oldukça önem taşıyor. Mikrofiber havlular sayesinde saça hacim kazandırmak oldukça kolay ve zahmetsiz bir olay haline geliyor.