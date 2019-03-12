Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

Kim Kardashian'ın 5. yaşına giren çocuğu North'un makyaj ve yaşından büyük kostümle podyuma çıkarılması ve bir dergiye poz vermesinin yansıları sürerken, ünlü yıldızı kızına stil danışmanı da tuttu.