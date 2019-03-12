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Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

'ın 5. yaşına giren çocuğu North'un makyaj ve yaşından büyük kostümle podyuma çıkarılması ve bir dergiye poz vermesinin yansıları sürerken, ünlü yıldızı kızına stil danışmanı da tuttu.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 11:40
Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

'ın 5. yaşına giren çocuğu North'un makyaj ve yaşından büyük kostümle podyuma çıkarılması ve bir dergiye poz vermesinin yansıları sürerken, ünlü yıldızı kızına stil danışmanı da tuttu.

Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

ve Kanye West'in 5. yaşına basan kızları North, geçen ay ünlü bir dergi için poz verdi.

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Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

Derginin kapağı olan küçük kıza makyaj yapılması ve yaşından büyük giydirilmesi tepkilere neden oldu.

Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

Bu gelişmelerin ardından North podyuma da çıkarak tüm gözleri üzerine çevirdi.

Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

Lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen anne Kardashian, kızı North'a şimdi de özel stil danışmanı tuttu.

Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

Ünlüleri giydiren moda tasarımcısı Simone Harouche, her gün North'u giydiriyor.

Sadece 5 yaşında ama şimdiden annesinin izinden gidiyor!

Dolaplarını düzenliyor ve gün gün ne giyeceğine karar veriyor.

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