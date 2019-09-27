Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları
Kullanımını doğru sandığımız kıyafetlerin sağlığınızı olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz? Kıyafetleri yanlış kullanmak bedenimize rahatsızlık vermekle kalmaz, bazı hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. İşte sağlığımızı olumsuz etkileyen kıyafet hataları ve bununla ilgili öneriler...
Giriş Tarihi: 27.09.2019
17:52
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
18:02
Kullanımını doğru sandığımız kıyafetlerin sağlığınızı olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz?
Kıyafetleri yanlış kullanmak bedenimize rahatsızlık vermekle kalmaz, bazı hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. İşte sağlığımızı olumsuz etkileyen kıyafet hataları ve bununla ilgili öneriler...
TÜM YAZ PARMAK ARASI TERLİK GİYMEK
Parmak arası
terlik ayağınıza hiç destek vermiyor. Bu, ayaklarınızın bütün yaz boyunca daha fazla baskı altına alınacağı anlamına gelir. Parmak arası terlikleri yalnızca sahile gitmek için kullanın veya parmak arası terliklerle ayaklarınıza daha fazla destek veren diğer ayakkabılar arasında geçiş yapın.
YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK
Çok dar ayakkabılar ayakların sıkışmasına çıkıntılı kemikleri oluşmasına neden olabilir. Yüksek topuklu ayakkabılarda diz ve bel ağrısına yol açabilir. Ayaklarınız gün boyu şişebildiğinden, maksimum rahatlık için ayakkabılarınızı günün sonuna daha rahat olanıyla değiştirin. En uzun parmağınızla ayakkabının ucu arasında 2 santimetre boşluk bırakmalısınız.
ÇOK DAR PANTOLON GİYMEK
Kendinizi sığdırmakta zorlandığınız pantolonları giymek mide yanmasına ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Doğru seçim yapmak için pantolonu giydikten sonra iki parmak boşluk kalması önemli. Eğer bu olmuyorsa bir büyük bedenle değiştirin
ÇOK DAR GİYİNMEK NEFES DARLIĞINA SEBEP OLUYOR
Çok sıkı giyinmek düğmeler arasında boşluk oluşturabilir. Bu rahatsızlığa ve zor nefes almaya neden olabilir. Bir gömlek giydiğinizde gömleğin düz ve pürüzsüz olduğundan ve düğmeler arasında boşluk olmadığından emin olun. Bunun yerine daha bol kesim gömlekler tercih edebilirsiniz. Kaynak: Pembenar