Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

ÇOK DAR GİYİNMEK NEFES DARLIĞINA SEBEP OLUYOR

Çok sıkı giyinmek düğmeler arasında boşluk oluşturabilir. Bu rahatsızlığa ve zor nefes almaya neden olabilir. Bir gömlek giydiğinizde gömleğin düz ve pürüzsüz olduğundan ve düğmeler arasında boşluk olmadığından emin olun. Bunun yerine daha bol kesim gömlekler tercih edebilirsiniz. Kaynak: Pembenar