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Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

Kullanımını doğru sandığımız kıyafetlerin sağlığınızı olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz? Kıyafetleri yanlış kullanmak bedenimize rahatsızlık vermekle kalmaz, bazı hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. İşte sağlığımızı olumsuz etkileyen kıyafet hataları ve bununla ilgili öneriler...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 18:02
Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

Kullanımını doğru sandığımız kıyafetlerin sağlığınızı olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz?

Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

Kıyafetleri yanlış kullanmak bedenimize rahatsızlık vermekle kalmaz, bazı hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. İşte sağlığımızı olumsuz etkileyen kıyafet hataları ve bununla ilgili öneriler...

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Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

TÜM YAZ PARMAK ARASI TERLİK GİYMEK

Parmak arası ayağınıza hiç destek vermiyor. Bu, ayaklarınızın bütün boyunca daha fazla baskı altına alınacağı anlamına gelir. Parmak arası terlikleri yalnızca sahile gitmek için kullanın veya parmak arası terliklerle ayaklarınıza daha fazla destek veren diğer ayakkabılar arasında geçiş yapın.

Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK

Çok dar ayakkabılar ayakların sıkışmasına çıkıntılı kemikleri oluşmasına neden olabilir. Yüksek topuklu ayakkabılarda diz ve bel ağrısına yol açabilir. Ayaklarınız gün boyu şişebildiğinden, maksimum rahatlık için ayakkabılarınızı günün sonuna daha rahat olanıyla değiştirin. En uzun parmağınızla ayakkabının ucu arasında 2 santimetre boşluk bırakmalısınız.

Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

ÇOK DAR PANTOLON GİYMEK

Kendinizi sığdırmakta zorlandığınız pantolonları giymek mide yanmasına ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Doğru seçim yapmak için pantolonu giydikten sonra iki parmak boşluk kalması önemli. Eğer bu olmuyorsa bir büyük bedenle değiştirin

Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

ÇOK DAR GİYİNMEK NEFES DARLIĞINA SEBEP OLUYOR

Çok sıkı giyinmek düğmeler arasında boşluk oluşturabilir. Bu rahatsızlığa ve zor nefes almaya neden olabilir. Bir gömlek giydiğinizde gömleğin düz ve pürüzsüz olduğundan ve düğmeler arasında boşluk olmadığından emin olun. Bunun yerine daha bol kesim gömlekler tercih edebilirsiniz. Kaynak: Pembenar

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