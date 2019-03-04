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Sağlıklı zannedip bol bol tüketiyorsanız... Bu besinlerin fazlası zarar!

Sağlıklı zannedip bol bol tüketiyorsanız... Bu besinlerin fazlası zarar!

Atalarımız boşuna dememiş azı karar, çoğu zarar diye... Sağlıklı diye bolca tükettiğimiz besinlerin verdiği zararlar hiç de yabana atılır türden değil... Peki hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz? İşte fazla tüketildiğinde fayda sağlamak yerine zararlı olan besinler...

Giriş Tarihi: 04.03.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





