Saraylarda yaşıyor fakat...

Dünyada milyonlarca kişi bu kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını merak ediyor. Kraliyet ailesiyle birlikte kalıyor. Kapalı kapılar ardında olup biten her şeyi biliyor. Dünyada milyonlarca kişi bu kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını merak ediyor. Kraliyet ailesiyle birlikte kalıyor. Kapalı kapılar ardında olup biten her şeyi biliyor. Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve geçen yıl dünyaya gelen Prens Louis'in dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo. Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo. Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Barrollo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu. Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen. Bekar olan ve 'ben işimle evliyim' diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun. Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor. İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun.