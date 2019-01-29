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yaşıyor fakat...

Dünyada milyonlarca kişi bu kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını merak ediyor. Kraliyet ailesiyle birlikte kalıyor. Kapalı kapılar ardında olup biten her şeyi biliyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 15:30
Saraylarda yaşıyor fakat...

Dünyada milyonlarca kişi bu kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını merak ediyor. Kraliyet ailesiyle birlikte kalıyor. Kapalı kapılar ardında olup biten her şeyi biliyor.

Saraylarda yaşıyor fakat...

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve geçen yıl dünyaya gelen Prens Louis'in dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo. Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo.

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Saraylarda yaşıyor fakat...

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Barrollo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

Saraylarda yaşıyor fakat...

Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

Saraylarda yaşıyor fakat...

Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun.

Saraylarda yaşıyor fakat...

Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.

Saraylarda yaşıyor fakat...

İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun.

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