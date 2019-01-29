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Saraylarda yaşıyor fakat...

Saraylarda yaşıyor fakat...

Dünyada milyonlarca kişi bu kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını merak ediyor. Kraliyet ailesiyle birlikte kalıyor. Kapalı kapılar ardında olup biten her şeyi biliyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 15:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





