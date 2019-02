SİYAH VE KIRMIZI KIYAFETLERE MAKYAJ

Siyah kıyafetler makyajla çok kolay kombinlenebilir, makyajda istenilen her renk kullanılabilir fakat şu an dünyada her şey doğala gittiği için göz makyajında bronz-kahve tonlar tercih ediliyor, kullanıcılar bu trendi dikkate alabilir. Bir de iddialı bir elbise giyildiyse kesinlikle makyaj daha naturel bırakılmalı, elbise sade ise o zaman makyaj biraz daha artırılabilir.