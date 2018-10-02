Sezonun favori trendleri

İşte sezonun trendleri... TREND: KEMERLİ 2018 yılında güzel kuşaklı bir kabana yatırım yapmak gayet mantıklı bir hareket gibi gözüküyor. Kemer kolayca takılabilmeli ve kaban ayak bileğinin biraz üstünde olmalı. Zarif gözüken kaşmir ve kullanışlı yünler ileriye yönelik yapabileceğiniz iyi yatırımlar olabilir. TREND: MİRAS Balenciaga, Lemaire, Erdem, Calvin Klein, Givenchy tarafından yeniden işlenmiş olması hiç fark etmiyor. Ana dokular her zaman sonbaharın en çok tercih edileni oluyor. TREND: LEOPAR Leopar modeli, kolay kolay herkesin taşıyabileceği bir model değildir. Calvin Klein, Victoria Beckham, Michael Kors, Roberto Cavalli, and Max Mara nasıl olduysa bunların hepsi, ilginizi çekecek desenli bazı modelleri sizlere sunuyor. TREND: DERİ Bu sezon deri ceket de bolca karşımıza çıkacak. Bol, şık ve kaygan deri ceket stillerinden, herhangi bir cilt tonunu tamamlayacak nitelikte ceketlere geçiş yapabilirsiniz. TREND: EKOSE Kış aylarının vazgeçilmezlerinden ekose 2018/19 Sonbahar/Kış sezonunda hiç olmadığı kadar iddialı bir çıkış yapıyor. TREND: POFUDUK Kısa ve pofuduk deri stilleri biraz terzilik ve kadınsı dokunuşlarla dengelendiğinde bambaşka bir tarz yaratıyor. Sacai, Chanel, Versace, R13, Sportmax'den notlar almayı unutmayalım.