Şimdi 91 yaşında...Onu hiç böyle görmediniz!
91.yaşını dolduracak olan II. Elizabeth zaman zaman eşarp kullanarak günlük yaşantıda taktığı şapkalara nazaran daha çok ilgi çekiyor.
Giriş Tarihi: 12.04.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 17:05
Şimdi 91 yaşında...Onu hiç böyle görmediniz!
Şimdi 91 yaşında...Onu hiç böyle görmediniz!
Şimdi 91 yaşında...Onu hiç böyle görmediniz!
Şimdi 91 yaşında...Onu hiç böyle görmediniz!
Şimdi 91 yaşında...Onu hiç böyle görmediniz!
Şimdi 91 yaşında...Onu hiç böyle görmediniz!
Şimdi 91 yaşında...Onu hiç böyle görmediniz!