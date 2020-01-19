Şizofreni hastasıyım hayatın içindeyim

- Bu alevlenme dönemi en zoru yani...
- Kesinlikle. Gerçeklerle bağlantının koptuğu dönem bu. Ama geçici. Yeter ki doğru ilaç, doğru dozda verilsin. İlk alevlenme çok karışık, çünkü kimse ne olduğunu bilmiyor. Ailem eğitimime devam edebilmem ve düzgün bir tedavi görmem için Ankara'ya geldi. Sonunda Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür Hoca ile tanıştım. O güne kadar kimseye anlatmadıklarımı ona anlatabildim. Ve tedavime başladık. Şizofreni tanısını kabullenmem birkaç hafta aldı. Ailemin, arkadaşlarımın desteği girdi devreye. Okulumu dondurdum. Bir süre sonra okula dönmeye karar verdiğimde, istediğim kişiyle istediğimi paylaşarak ilerledim. Bazen sınava girdim, bazen girmedim, acele etmedim hiçbir şey için. Bu sayede mezun oldum.