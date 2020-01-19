Şizofreni hastasıyım hayatın içindeyim

- Korkmuş olmalısınız...

- Gerçeklerle hayallerin karıştığı ilk dönem bu. Alevlenme dönemi. Muhtemelen polislere anlattığımda karmakarışık gelmişti. Orada, polislerin yüzünde maskeler görmeye başladım. Maskeleri görünce kafam iyice karıştı. Yıllar sonra bu durumu düşününce, maskelerde hep aynı kişiyi görmemin nedeni belki de dehşet duygusunu azaltmaktı. Sabaha kadar karakolda kaldım, polisler beni alkollü sandılar, sabah adliye götürdüler. Sabaha kadar ailem beni aramış ama şarjım bittiği için ulaşamamış. Bir süre sonra polisler beni bıraktı. Bir an kendime geldim, kardeşimi aradım. Ve beni almaya geldiler. Alanya'ya ailemin yanına götürdüler beni ama bu sırada neler yaşadığımı, gördüğüm maskeleri kimseye anlatmadım. Dayım da şizofreni tedavisi görüyordu, Alanya'da onun doktoruna götürdüler beni. Ona da bir şey anlatamadım. İğne yapmak istediler, beni öldürecekler korkusuyla kaçtım. Yakaladılar ve iğne olup sakinleştim.