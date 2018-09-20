Sonbahar-kış sezonu için 9 farklı saç trendi!

Moda trendleri sık sık değişirken, hatta hızına yetişemezken bir yandan saç trendleri de kıyafetlerle yarışır hale geldi. Biz farkında olmasak da sokakta bir çok insan oldukça belirli modelleri kullanıyor ve aynı modeli neredeyse her yerde görmeye başlıyoruz.Peki soğuklar yaklaşırken saçlar mevsimlere nasıl uyum sağlayacak. İşte sonbahar-kış trendleri… 1. DAĞINIK KAKÜLLÜ BOB KESİMLER… Bob kesimler adeta son dönemin gözdesi. Bu dönem bob kesimlere kaküller ekleniyor ve fönsüz, şekilsiz doğal bir görünüm hedefleniyor. Oldukça incelikli bir kesim, bir o kadar da çabasız, doğal bir görünüm. 2. ÇOK PRATİK DENEYSEL TOPUZLAR Klasik, sıkı ya da dağınık ama asla doğal durmayan topuzların yerini evde kısa sürede yapabileceğiniz deneysel topuzlar alıyor. İster birkaç topuzu birleştirin ister çevirin ve örüklerle süsleyin. 3. KUSURSUZ UZUN SAÇLAR Her en kadar bir süredir demode olarak kabul edilse de uzun saçlar bu sezonda geri dönüyor. Uzun saç tutkunlarının bile saçlarını kestirdiği bir dönemin ardından kışın bakımlı, parlak ve doğal ve uzun saçları sık sık görmeye başlayacağız. 4. 1990'LARIN AKSESUARLARI GERİ DÖNÜYOR 90'lar belki de en ikonik dönemden biri. Her şey renkli ve enerjik. Elbette saçlar da öyle. O zamanlar saçlardan eksik olmayan ancak şimdilerde ev tokası olarak kullanılan her aksesuar dışarı çıkmaya hazır. Sonbahar-kış döneminde bol bol 90'ların akseauarlarını kullanacak ve 90'ların enerjisini taşıyacağız. 5. BOHEM VE İLGİNÇ ÖRGÜLER Örgü her dönemin kurtarıcısı. Hem şık hem de spor görünümlere kolay bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Bu sezon da örgüler hayatınızda olacak ancak bu defa biraz daha yaratıcılık ve özgünlük istiyorlar. Öne çıkmaya, tarzınızın imzası olmaya adaylar. İlham verici bu örgüleri önümüzdeki sezon mutlaka denemelisiniz… ASİ,DAĞINIK VE SIRA DIŞI PUNK SAÇ MODELLERİ Bu tarz saçları kullanmak elbette cesaret ister. Ancak podyumlarda bolca gördüğümüz kabarık ve asi saç modelleri cesur kişilerle soğaka indiğinde gözlerimiz de alışacak bu görünüme.Adeta bir film sahnesinden fırlamış gibi görünebilirsiniz. Bu görünümü ise pin up tarzıyla birleştirerek büyük bir fark yaratabilirsiniz.