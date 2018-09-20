Sonbahar-kış sezonu için 9 farklı saç trendi!

4. 1990'LARIN AKSESUARLARI GERİ DÖNÜYOR

90'lar belki de en ikonik dönemden biri. Her şey renkli ve enerjik. Elbette saçlar da öyle. O zamanlar saçlardan eksik olmayan ancak şimdilerde ev tokası olarak kullanılan her aksesuar dışarı çıkmaya hazır. Sonbahar-kış döneminde bol bol 90'ların akseauarlarını kullanacak ve 90'ların enerjisini taşıyacağız.



