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  • Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!

Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!

Giriş Tarihi: 06.10.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 13:01
Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!

, kendine özgü doğal güzelliği ve çekiciliği sayesinde hiç şüphesiz moda dünyasının en gözde isimlerinden. Dünyayı peşinde sürükleyen güzelin çocukluk fotoğrafları ise şaşırtacak türden. İşte o fotoğraflar...

Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!

Güzel model , sempatik tavırları ve düzgün fiziğiyle herkesi büyülemeyi başarıyor. Ancak o da bir zamanlar ''çirkin ördek yavrusuydu''. Shayk'ın ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şaşırtacağa benziyor.

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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!

Shayk'ın kömür madeninde çalışan babası 14 yaşındayken onları terk etti. Annesi ise 3 ayrı işte çalıştı ve büyük zorluklarla çocuklarını büyüttü.

Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!

Okula hep topuklu ayakkabıyla giden Irina okuldaki erkekler tarafından hiç sevilmez, hatta koyu tenli olduğu için onunla dalga geçerlerdi.

Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!

Şu anki kariyerine ulaşmasında ise okul müdürünün oldukça büyük payı var. Irına'yı okulda fark eden okul müdürü, 'Miss Chelyabinsk Güzellik Yarışması'na katılmasını istedi. Irina yarışmaya girdi ve birinci oldu.

Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!

Irina'nın soyadı ise aslında Shayk değil, Shaykhlislamova. Soyadı çok uzun olduğundan pek çok sorun yaşadı bu yüzden çareyi soyadını kısaltmakta buldu.

Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş... Güzelliğiyle büyüleyen modelin unutmak istediği fotoğraflar!
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