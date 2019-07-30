Tanımadığınız biri size selam verse ne yaparsınız?

Sağlıklı iletişim için selamlaşma önemli

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, anket çalışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağlıklı iletişim için selamlaşmanın önemine değinen Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, şunları söyledi:

"Bugün gençler arasında yerine göre 'merhaba', 'günaydın', 'hayırlı sabahlar', 'iyi günler', 'iyi akşamlar', 'hayırlı geceler' gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi, iletişimin sağlıklı olması bakımından çok önemlidir. Hem insani, hem de kültürel yönden önemli bir davranış biçimi olan selamlaşmanın günümüzde iyilik, doğruluk ve güzellik bütünlüğünün kaybolmasına yol vermemek için özellikle yeni neslin selamlaşma kültürü üzerine nasıl bir düşünce ve eylem geliştirdiğini açıklamak ve anlamak önem arz etmektedir. Zira selam verip selamının alınması hem ahlaki, hem örfi hem de medenice bir tavır sergilenmesi anlamına gelmektedir ve toplumda sağlıklı iletişimin temel anahtarlarından biridir."