Ünlü isimler oraya akın etti! Düğüne harcanan para dudak uçuklattı

Chiara Ferragni ve Fedez'in dün Sicilya, Noto'da gerçekleşen rüya gibi bir düğün yaptı Chiara Ferragni Kimdir? Chiara, 7 Mayıs 1987'de, İtalya'da dünyaya geldi. O güzel yüzü ve poz vermeyi çok sevmesi, daha 5 yaşındayken modelliğin kapılarını onun için araladı. Chiara'nın modelliğe de, modaya da ilgisi gün be gün artıyordu. Bunu fark eden eski sevgilisi Riccardo Pozzoli, onu blog açması konusunda teşvik etti. Richie'nin pazarlama stratejileri, Chiara'nın stili ile birleşince 'The Blonde Salad' ortaya çıktı.