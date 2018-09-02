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isimler oraya akın etti! harcanan para dudak uçuklattı

Giriş Tarihi: 02.09.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 11:44
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isimler oraya akın etti! harcanan para dudak uçuklattı
Ünlü isimler oraya akın etti! Düğüne harcanan para dudak uçuklattı

Chiara Ferragni ve Fedez'in dün Sicilya, Noto'da gerçekleşen rüya gibi bir düğün yaptı

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isimler oraya akın etti! harcanan para dudak uçuklattı
Ünlü isimler oraya akın etti! Düğüne harcanan para dudak uçuklattı

Chiara Ferragni Kimdir?

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isimler oraya akın etti! harcanan para dudak uçuklattı
Ünlü isimler oraya akın etti! Düğüne harcanan para dudak uçuklattı

Chiara, 7 Mayıs 1987'de, İtalya'da dünyaya geldi.

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isimler oraya akın etti! harcanan para dudak uçuklattı
Ünlü isimler oraya akın etti! Düğüne harcanan para dudak uçuklattı

O güzel yüzü ve poz vermeyi çok sevmesi, daha 5 yaşındayken modelliğin kapılarını onun için araladı.

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isimler oraya akın etti! harcanan para dudak uçuklattı
Ünlü isimler oraya akın etti! Düğüne harcanan para dudak uçuklattı

Chiara'nın modelliğe de, modaya da ilgisi gün be gün artıyordu.

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isimler oraya akın etti! harcanan para dudak uçuklattı
Ünlü isimler oraya akın etti! Düğüne harcanan para dudak uçuklattı

Bunu fark eden eski sevgilisi Riccardo Pozzoli, onu blog açması konusunda teşvik etti.

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isimler oraya akın etti! harcanan para dudak uçuklattı
Ünlü isimler oraya akın etti! Düğüne harcanan para dudak uçuklattı

Richie'nin pazarlama stratejileri, Chiara'nın stili ile birleşince "The Blonde Salad" ortaya çıktı.

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