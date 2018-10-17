Makyaj sanatçısı Luca Mannucci’den makyaj trendleri

Ünlü makyaj sanatçısı Luca Mannucci'den sonbahar makyaj trendlerini anlattı. Mannucci, 2018 sonbahar sezonunda metalik gözler ve dudakların ön planda olduğunu belirtti

Dünyaca ünlü İtalyan makyaj sanatçısı Luca Mannucci, sonbaharda uygulanabilecek makyaj trendlerini Türk kadınları için paylaştı. Bugüne dek Tina Turner ve Çinli film yıldızı Gong Li gibi birçok başarılı isme de makyaj yapan ünlü makyör, altın değerinde önerileri ve ipuçları ile doğru bilinen yanlışları da açıkladı.

Türk kadınının saç, yüz ve göz renginin tam bir sonbahar makyajına uygun bir profil olduğunu belirten Mannucci, Türk kadınlarının güzelliğini ön plana çıkarmak için daha doğal ve sofiste makyaj yapmalarını öneriyor.