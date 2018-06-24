Ünlü model Gigi Hadid 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

Model Gigi Hadid, takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Gigi Hadid gündemden düşmüyor. Son olarak bir katalog çekiminde gündeme gelen Hadid, ayrıca özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Peki Gigi Hadid kimdir? Gigi Hadid 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır. Gigi'nin iki küçük kardeşi vardır: kız kardeşi, Bella ve erkek kardeşi, Anwar'dır.Giginin baba tarafdan 2 üvey ablası- Marielle ve Alana vardır.