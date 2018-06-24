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Ünlü model 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 24.06.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 11:07
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Ünlü model 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!
Ünlü model Gigi Hadid 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

Model , takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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Ünlü model 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!
Ünlü model Gigi Hadid 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

gündemden düşmüyor.

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Ünlü model 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!
Ünlü model Gigi Hadid 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

Son olarak bir katalog çekiminde gündeme gelen Hadid, ayrıca özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

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Ünlü model 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!
Ünlü model Gigi Hadid 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

Peki kimdir?

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Ünlü model 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!
Ünlü model Gigi Hadid 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu.

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Ünlü model 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!
Ünlü model Gigi Hadid 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır.

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Ünlü model 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!
Ünlü model Gigi Hadid 41 milyon takipçisini hayran bıraktı!

Gigi'nin iki küçük kardeşi vardır: kız kardeşi, Bella ve erkek kardeşi, Anwar'dır.Giginin baba tarafdan 2 üvey ablası- Marielle ve Alana vardır.

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