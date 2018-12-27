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Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

Dünyanın en çok izlenilen gençlik dizilerinden birisi olan ve ülkemizde de gösterilen Gossip Girl'de canlandırdığı Serena van der Woodsen karakteri ile tanınan A.B.D.'li sinema oyuncusu dünden bugüne değişimiyle şaşırtıyor!

Giriş Tarihi: 27.12.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:42
Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

Dünyanın en çok izlenilen gençlik dizilerinden birisi olan ve ülkemizde de gösterilen Gossip Girl'de canlandırdığı Serena van der Woodsen karakteri ile tanınan A.B.D.'li sinema oyuncusu dünden bugüne değişimiyle şaşırtıyor!

Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

, 25 Ağustos1987 tarihinde, Los Angeles, Kaliforniya,A.B.D.'de dünyaya geldi.

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Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

Her ikisi de oyuncu olan Ernie ve Elanie Lively çiftinin beş çocuğunun en genci olan Lively, ailesinin diğer bütün üyeleri gibi oyunculuk mesleğinde karar kıldı

Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

Henüz anne babasının çocuklarını bakıcıya bırakmak istememeleri nedeniyle onlarla beraber oyunculuk kurslarına giden Lively, bu sayede küçük yaşlardan itibaren oyunculuğun püf noklarını öğrenmeye başladı.

Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

İlkokula henüz 3 yaşındayken, abisi ile beraber gönderilen Lively, sürekli uyuması ve diğer çocuklarla aynı tempoyu yakalayamaması yüzünden birkaç hafta içerisinde okuldan atıldı.

Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

6 yaşındayken tekrar ilkokula başlayan genç oyuncu, liseden mezun olana kadar toplam 13 kere okul değiştirdi.

Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

Burbank Lisesi'nden mezun olan Lively, Standford Üniversitesi'ne kayıt olmayı düşünmekteydi; fakat son anda bu kararından vazgeçerek oyuncu olmaya kadar verdi.

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