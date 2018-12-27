Ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi... Dünyanın en çok izlenilen gençlik dizilerinden birisi olan ve ülkemizde de gösterilen Gossip Girl'de canlandırdığı Serena van der Woodsen karakteri ile tanınan A.B.D.'li sinema oyuncusu dünden bugüne değişimiyle şaşırtıyor! Giriş Tarihi: 27.12.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:42
Dünyanın en çok izlenilen gençlik dizilerinden birisi olan ve ülkemizde de gösterilen Gossip Girl'de canlandırdığı Serena van der Woodsen karakteri ile tanınan A.B.D.'li sinema oyuncusu dünden bugüne değişimiyle şaşırtıyor!
Blake Lively, 25 Ağustos1987 tarihinde, Los Angeles, Kaliforniya,A.B.D.'de dünyaya geldi.
Her ikisi de oyuncu olan Ernie ve Elanie Lively çiftinin beş çocuğunun en genci olan Lively, ailesinin diğer bütün üyeleri gibi oyunculuk mesleğinde karar kıldı
Henüz anne babasının çocuklarını bakıcıya bırakmak istememeleri nedeniyle onlarla beraber oyunculuk kurslarına giden Lively, bu sayede küçük yaşlardan itibaren oyunculuğun püf noklarını öğrenmeye başladı.
İlkokula henüz 3 yaşındayken, abisi ile beraber gönderilen Lively, sürekli uyuması ve diğer çocuklarla aynı tempoyu yakalayamaması yüzünden birkaç hafta içerisinde okuldan atıldı.
6 yaşındayken tekrar ilkokula başlayan genç oyuncu, liseden mezun olana kadar toplam 13 kere okul değiştirdi.
Burbank Lisesi'nden mezun olan Lively, Standford Üniversitesi'ne kayıt olmayı düşünmekteydi; fakat son anda bu kararından vazgeçerek oyuncu olmaya kadar verdi.