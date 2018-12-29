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  • Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

şarkıcı 'nin bu hali görenleri şaşırttı

şarkıcı 'nin dünden bugüne değişimi görenleri şaşırtıyor. Hem saç stiliyle hem de danslarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı bakın nasıl değişmiş...

Giriş Tarihi: 29.12.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 15:36
Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

şarkıcı 'nin dünden bugüne değişimi görenleri şaşırtıyor. Hem saç stiliyle hem de danslarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı bakın nasıl değişmiş...

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

Şov dünyasındaki yıldızların gerçek isimleri her zaman merak konusu olmuştur.

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Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

Çoğunlukla sahne isimleriyle tanıdığımız ünlüler arasında Beyoncé'nin adı her harfiyle kendisine ait.

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

Annesinin kızlık soyadı Beyincé'nin Beyoncé'ye evrilme hikayesi oldukça ilginç.

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

Beyoncé'nin annesi ailede yeterince erkek çocuk olmadığından, soy isminin devamlılığı hakkında duyduğu endişeyle kızına Beyoncé adını koymuş.

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

Beyoncé'nin annesi Tina Knowles bir dergiye verdiği röportajda kızının çocukluğunda gerçek arkadaşlar yerine hayali arkadaşlarla oynadığını anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

Hayali arkadaşların normal çocuk gelişiminin bir parçası olduğunu bildiğimiz bugünlerde,Beyoncé için endişelenmeye gerek yok.

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