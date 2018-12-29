Ünlü şarkıcı Beyonce'nin bu hali görenleri şaşırttı

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin dünden bugüne değişimi görenleri şaşırtıyor. Hem saç stiliyle hem de danslarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı bakın nasıl değişmiş... Ünlü şarkıcı Beyonce'nin dünden bugüne değişimi görenleri şaşırtıyor. Hem saç stiliyle hem de danslarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı bakın nasıl değişmiş... Şov dünyasındaki yıldızların gerçek isimleri her zaman merak konusu olmuştur. Çoğunlukla sahne isimleriyle tanıdığımız ünlüler arasında Beyoncé'nin adı her harfiyle kendisine ait. Annesinin kızlık soyadı Beyincé'nin Beyoncé'ye evrilme hikayesi oldukça ilginç. Beyoncé'nin annesi ailede yeterince erkek çocuk olmadığından, soy isminin devamlılığı hakkında duyduğu endişeyle kızına Beyoncé adını koymuş. Beyoncé'nin annesi Tina Knowles bir dergiye verdiği röportajda kızının çocukluğunda gerçek arkadaşlar yerine hayali arkadaşlarla oynadığını anlatmıştı. Hayali arkadaşların normal çocuk gelişiminin bir parçası olduğunu bildiğimiz bugünlerde,Beyoncé için endişelenmeye gerek yok.