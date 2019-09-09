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  • Ünlü şarkıcı Rihanna'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

Ünlü şarkıcı 'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

Ünlü şarkıcı 'nın dünden bugüne hem stilindeki hem de saçlarındaki değişim şaşırtıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna şimdi kariyerin zirvesinde en çok sevilen sanatçılardan biri. Rihanna'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. İşte Rihanna'ın değişimi...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 14:40
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

Ünlü şarkıcı 'nın dünden bugüne hem stilindeki hem de saçlarındaki değişim şaşırtıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna şimdi kariyerin zirvesinde en çok sevilen sanatçılardan biri. Rihanna'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. İşte Rihanna'ın değişimi...

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

Günümüzün en etkili stil ikonlarından 'nın 2005'ten bu yana geçirdiği stil evrimi...

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Ünlü şarkıcı Rihanna'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

Değişen saç modelleri, yükselen moda algısı ve dahası ile, Barbadoslu müzisyen her zaman nefes kesici...

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

'nın Pon de Replay ile listeleri ilk kez zorlamaya başladığı bu yıl, onun kariyerinin dönüm noktası denebilir.

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

Ancak söz konusu stil olduğunda, şimdilik sıradan bir genç kızın yalnızca bir adım ötesine geçebiliyor.

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

Spot ışıkları altında ilk yılını geride bırakan , yalnızca parçalarıyla değil, sahne performanslarıyla da adından söz ettireceğini kanıtladı.

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın dünden bugüne değişim şaşırtıyor! İşte Rihanna'nın değişimi

Sahnedeki cesur kıyafetleri, onun henüz olgunlaşmamış, ışıltıyı seven stilinin bir yansıması..

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